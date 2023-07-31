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以為是帽子！2歐洲遊客誤將泰式糯米蒸籠戴頭上 網笑翻：好可愛

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兩名歐洲女子在泰國旅遊時，誤把泰式糯米蒸籠當成帽子戴在頭上。圖／截自Facebook貼文
兩名歐洲女子在泰國旅遊時，誤把泰式糯米蒸籠當成帽子戴在頭上。圖／截自Facebook貼文

兩名歐洲女子在泰國旅遊時，誤把泰式糯米蒸籠當成帽子戴在頭上。此景被拍下放上網，引起當地網友的熱議和調侃。

《8視界新聞網》根據泰國媒體Thaiger報導，一名網友在Facebook分享了兩名外籍女子戴著「蒸籠帽子」走在大街上的照片，並發文說，這兩名遊客問店家賣的蒸籠是什麼，店家用泰語回覆說是糯米蒸籠（huad）。遊客可能把店家的話誤聽成「帽子」（hat），所以就買來戴在頭上。

該貼文累計了4700多則留言。有網友認為兩名遊客戴著蒸籠帽子看起來「很可愛」，或許可成為另一股風潮。

也有人認為她們這樣做「沒有錯，她們只是不知道」。

更有人調侃說：「這是一個好主意。它（帽子）可以保護她們免受陽光照射！是個多用途糯米蒸籠！」

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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