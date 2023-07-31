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偷鉛筆盒送兒子被捕…律師免費替馬國窮母親辯護 19年後結局惹哭網友

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馬來西亞一名母親答應兒子只要他考到第一名就送他鉛筆盒。這名母親非常窮困，但為了履行承諾，最終只好偷竊，結果被捕。情境示意圖。圖／Ingimage
馬來西亞一名母親答應兒子只要他考到第一名就送他鉛筆盒。這名母親非常窮困，但為了履行承諾，最終只好偷竊，結果被捕。情境示意圖。圖／Ingimage

馬來西亞一名母親答應兒子只要他考到第一名就送他鉛筆盒。這名母親非常窮困，但為了履行承諾，最終只好偷竊，結果被捕。為她辯護的律師近日分享他多年後，遇到被告兒子的經歷，惹哭不少網友。

《8視界新聞網》根據《中國報》報導，刑事律師阿末扎哈里爾在TikTok分享影片，表示這起案件發生於1998年。當時，他在法庭上見到一名帶著手銬的婦女。被告因為在超市偷了一個價值18令吉（約新台幣125元）的鉛筆盒而被逮捕。

婦女告訴她，自己曾經答應過兒子若他考到第一名，就送他一個全套鉛筆盒。但她因為十分窮困，只好用偷的。

阿末扎哈里爾之後到婦女兒子的學校了解情況，向校長和老師確認男童確實考到第一名后，便決定免費替婦女辯護。婦女最終被判守行數年。

阿末扎哈里爾憶述，他2017年坐在法庭食堂時，發現每天都有一名男子注視著他。有一天，對方走向他，並告訴他自己就是當年想要鉛筆盒的男孩。

阿末扎哈里爾在影片中提到：「當年那個男孩，現在已經成功當上一名律師，這是我擔任律師31年來，永遠不會忘記的回憶」。

影片在網上引起巨大迴響，累計超過6萬個讚。不少網友也紛紛留言表示，自己看了影片后，被感動到哭。

一名網友說：「想想看，若當年那位母親被判坐牢，這個孩子的命運就不一樣了」。

另一人則表示：「母愛的偉大，若拍成電影，我一定第一個去看！」

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 律師 偷竊 TikTok

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