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為母則強！帶兒到國家公園遭美洲獅襲擊 勇媽怒吼嚇跑牠

聯合新聞網／ 綜合報導
男童與媽媽在國家公園露營遭美洲獅攻擊，幸好靠著媽媽怒吼嚇跑美洲獅。美洲獅示意圖。圖／ingimage
男童與媽媽在國家公園露營遭美洲獅攻擊，幸好靠著媽媽怒吼嚇跑美洲獅。美洲獅示意圖。圖／ingimage

上週六美國發生一起美洲獅襲擊男童事件，不過所幸後來母子兩人都順利生還，而之所以能夠「逃出獅口」，最大功臣就是男童的媽媽。她靠著保護兒子的決心，對美洲獅使出「獅吼功」，竟成功將美洲獅嚇跑，成功救下兒子。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，7月29日週六當天晚間6:30分左右，美國華盛頓州奧林匹克國家公園（Olympic National Park）發生動物襲擊人類事件。

當時8歲男童跟媽媽在奧林匹克國家公園的安吉利斯湖（Lake Angeles）露營，美洲獅突然出現攻擊男童，媽媽在情急之下使出「獅吼功」對美洲獅怒吼，想不到竟然成功嚇跑美洲獅，讓牠放棄攻擊，男童也只受到輕傷。

國家公園管理人員接獲消息後立刻趕往現場，男童也緊急被送往附近醫院檢查，所幸並無大礙。奧林匹克國家公園野生動物生物學家湯姆．凱（Tom Kay）表示，考量到遊客安全，國家公園接下來將會暫時關閉安吉利斯湖附近的步道及鄰近的小徑。

7月30日早晨執法單位與野生動物管理人員也前往安吉利斯湖附近尋找美洲獅，不過目前仍未找到攻擊人類的美洲獅。公園管理處表示，美洲獅一般來說非常少見，也很少會攻擊人類，若是找到這隻美洲獅會依法將其安樂死。

管理處也警告，該區域屬於美洲獅領地，遊客在前往當地時應先做好準備，務必結伴同行，勿讓兒童落單。若真的遇上美洲獅，切勿表現出躲藏的行為，因為躲藏、害怕的反應容易引發攻擊，應向美洲獅大叫或扔東西。

國家公園 美國

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