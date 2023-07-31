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遭不明人士槍殺身亡 女子頭顱遭竊疑被施巫術

聯合新聞網／ 綜合報導
薩布麗娜去年遭槍殺後，今年墳墓遭破壞並疑似被偷走頭顱施行巫術。圖擷自紐約郵報
薩布麗娜去年遭槍殺後，今年墳墓遭破壞並疑似被偷走頭顱施行巫術。圖擷自紐約郵報

巴西一名女子去年遭不明人士槍殺，沒想到女子的屍體才被安葬沒有多久，今年她的遺體竟被挖出並偷走頭顱，現場還留下詭異的燒焦物品，疑似被人以巫術作法。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，巴西一名31歲女子薩布麗娜（Sabrina Tavares de Almeida）在2022年8月時遭到槍殺。當時她跟媽媽在家睡覺，一名蒙面犯人闖入薩布麗娜家中對她和媽媽開槍，薩布麗娜的媽媽幸運生還，但薩布麗娜則在這起事件中不幸喪命。

薩布麗娜的丈夫生前是名警察，在2016年時遭害，後來薩布麗娜繼承了丈夫的房產。警方認為薩布麗娜的小叔費雷拉（Mateus da Silva Osório Ferreira）涉有重嫌，因為過去費雷拉一直在努力爭取房產，還不惜對薩布麗娜提出訴訟，也曾威脅薩布麗娜。2022年10月時警方逮捕了費雷拉，不過在2023年7月20日又因證據不足將其釋放。

今年3月，里約熱內盧一處墓地的管理員發現一座墳墓遭人挖開，該處便是薩布麗娜的安葬處。警方發現墓地的混凝土蓋遭鈍器破壞，墳墓內的木製棺材遭人擊破，屍體的頭顱消失得無影無蹤。原本應該是頭顱的地方被擺放了一個陶碗，裡面有燒焦的物品。

警方認為盜墓者的行為可能與黑魔法有關，薩布麗娜疑似被人以巫術作法，頭顱才會不見，但目前仍未釐清犯案動機為何，也尚未查明犯人身份。

巴西

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