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太狠心！為買iPhone 14出遊拍片 印夫妻竟賣八個月大親生嬰兒「變現」

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印度一對父母為了買iPhone 14拍攝Instagram Reels，竟賣掉僅八個月大的親生嬰兒。情境示意圖。圖／Ingimage
印度一對父母為了買iPhone 14拍攝Instagram Reels，竟賣掉僅八個月大的親生嬰兒。情境示意圖。圖／Ingimage

印度一對父母為了買iPhone 14拍攝Instagram Reels，竟賣掉僅八個月大的親生嬰兒

《8視界新聞網》根據《印度時報》報導，來自印度西孟加拉邦北部24區的母親薩蒂（Sathi）與父親傑迪夫（Jaydev Ghosh）平時經濟拮据。兩人為了買一台iPhone 14以便拍攝Instagram Reels短影片，展示他們在孟加拉邦的旅行，竟選擇將自己八個月大的嬰兒賣給別人，以換取金錢買手機

鄰居注意到兩人的孩子突然失蹤了好幾天，但這對夫妻卻沒有絲毫焦慮或擔心的跡象，手中還多出一台價格高昂的iPhone 14，驚覺有異便連忙上前質問。母親這才坦言已經將孩子賣掉，將得來的錢用來買手機。

報導也指，父親傑迪夫在此之前也曾試圖賣掉自己七歲的女兒。

目前，警方已逮捕薩蒂和買下嬰兒的買家，傑迪夫則仍在潛逃當中。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

嬰兒 印度 Instagram 手機

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