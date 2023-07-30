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電影院看《芭比》遇女童玩手機 女子上前抱怨遭對方祖母「推飛」

香港01／ 撰文／朱利安
巴西1名女子入戲院看電影《Barbie芭比》，因不滿播放期間同場1名女童不停使用手機，故在放映後上前投訴，卻被女童的祖母出手推倒。（網上影片截圖）
巴西1名女子入戲院看電影《Barbie芭比》，因不滿播放期間同場1名女童不停使用手機，故在放映後上前投訴，卻被女童的祖母出手推倒。（網上影片截圖）

由瑪格羅比主演的電影《Barbie芭比》，全球多國票房報捷，不少觀眾更以粉紅色的穿搭入場觀賞電影，惟巴西1名女子入戲院看電影《Barbie芭比》，因不滿播放期間同場1名女童不停使用手機，故在放映後上前投訴，但女童的祖母立即「護孫」，上前激動反駁，甚至直接使出「排雲掌」，雙手用力把女子猛推，女子向後仰飛跌倒地，其後即爬起，脫下鞋子反擊推撞，最後2女需由其後觀眾分隔，才沒有讓事態惡化。

網上流傳的影片顯示，事發時電影已播放完畢，螢幕上正顯示工作人員的職稱等，觀眾正準備離場。惟此時場內傳來爭吵聲，1名身穿粉紅色外套的女子衝着前方指罵，疑似正在責罵其他觀眾，不久見到另1名穿着粉紅褲的女觀眾沿梯階步上前，說了一句話後即激動出手，雙掌將女子「推飛」。女子一下子便被推倒地上，但隨即奮力站起來，更脫下鞋子出手反擊，2女一度推撞，站於她們中間的1名男子見狀立即阻止，而推人的祖母仍繼續辱罵粉紅衣女子。

據外媒報道，被推倒的24歲女子事後在社交平台發文，解釋事件的來龍去脈，稱在電影放映期間，身旁的女童卻用手機播放YouTube影片，全程不停製造噪音，她便向女童的家人表達不滿。此時周圍的人卻開始辱罵她，甚至稱她是「蕩婦」。女子續指，她強調該電影設有只限12歲以上觀看的年齡限制，認為「她（女童）根本不應入場觀看」，她當下又指：「問問你媽媽甚麼是sugar daddy（包養年輕女生的男子）吧，戲中有說啊！」

女子在社交平台表示，自己沒有咒罵任何人，也沒有撩事鬥非的想法，「我只是想平靜地看電影」，又指家人們帶了「不守規矩的孩子去看電影」，並直斥從對方祖母的言行舉止，「便就知道為甚麼孩子會這樣，我從未對孩子無禮，我只是說這裏（戲院）不是她家」。

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文章授權轉載自《香港01》

芭比 巴西

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