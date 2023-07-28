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「不搭飛機」環遊全世界！丹麥男子用3512天走遍203個國家

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丹麥一名44歲男子宣稱不搭飛機環遊了全世界，用3512天走遍全球203個國家，如今終於回家。圖／取自臉書
丹麥一名44歲男子宣稱不搭飛機環遊了全世界，用3512天走遍全球203個國家，如今終於回家。圖／取自臉書

丹麥一名44歲男子宣稱不搭飛機環遊了全世界，用3512天走遍全球203個國家，如今終於回家。

《8視界新聞網》根據美國雜誌《人物》報導，索爾·彼得森（Torbjørn C.Pedersen）在2013年10月踏上旅程，本月25日終於通過水路坐船抵達他此行的第203個國家，也就是他的最後一站——馬爾地夫。

他在完成旅途後於27日回到丹麥，獲得上百名家人、朋友、粉絲和追蹤者的熱烈歡迎，現場還有樂隊為他演奏「當聖人凱旋歸來（When the saints come marching home）」。

他也寫道，自己是全球首名不搭飛機環遊全球所有國家的人。

通過部落格記錄旅途

以「緊張」和「苛刻」形容這趟旅程的他，將旅途點滴都記錄在個人部落格「曾經的傳奇（Once Upon a Saga）」。

他透露，他在旅程中用了十本護照，並限制自己每天只花20美元（約新台幣626元）。

他寫道，十年很長，幸運的是他收穫頗豐，同時也有非常黑暗的一面。多年來，他坦然面對挫折、失望、危險和艱辛，這些是即使最親密的朋友或家人都不知道的。

他說，一個「從陌生人成為朋友」的加拿大導演，正準備將他的探險故事拍成紀錄片。

新冠疫情被迫滯留香港

2020年新冠疫情爆發時，彼得森被迫滯留香港，當時他在推特寫道，以為只要搭船去台灣就好，怎料台灣也實施封鎖制度。

不過，無論他走到哪裡，他都獲得很多人的善意和支持，他認為在某種程度上，這也是巨大且成功的社會實驗。

丹麥一名44歲男子宣稱不搭飛機環遊了全世界，用3512天走遍全球203個國家，如今終於回家。法新社
丹麥一名44歲男子宣稱不搭飛機環遊了全世界，用3512天走遍全球203個國家，如今終於回家。法新社

文章授權轉載自「8視界新聞網」

丹麥 出國旅遊

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