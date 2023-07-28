影／這媽要女兒「多方比較」 約會百男就給1.5萬元獎金

美國猶他州一名媽媽為了讓自己的女兒「多方比較」，要女兒至少跟100名男子約會認識，成功之後就能獲得媽媽準備的500美元獎金（約15700元台幣）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，卡洛琳（Alyse Carolyn）經常在TikTok上分享自己的編髮、化妝等教學影片，近期她跟大家分享自家的「求愛趣事」，吸引不少網友留言。

卡洛琳表示，媽媽為了讓姐姐知道自己有不同選擇，應該多認識不同男生，「多方比較」男生們，所以提供500美元獎金鼓勵姐姐跟不同男生約會。媽媽說，如果姐姐成功跟100名不重複的男生約會，就可以成功獲得500美元的獎金。

雖然卡洛琳並沒有在影片中拍攝到姐姐，不過畫面中有家人慶祝「約會百人」的蛋糕，蛋糕上插著100的蠟燭跟YAY，象徵姐姐成功完成百人約會。除此之外，姐姐也秀出手機裡記錄100個不同男人名字的名單。

卡洛琳說姐姐花了好幾年的時間才達成約會百人的目標，後來也結婚了。這段影片吸引不少網友留言，不少網友都稱讚媽媽的做法很聰明，在定下來之前本來就應該多方認識新朋友，不過也有人開玩笑說要約會100人，500美金應該不夠花吧！