奪命意外！剛求婚成功 懸崖看日落慶祝 準新娘下秒失足墮崖慘死

土耳奇著名景點發生奪命意外。一名男子帶着交往多年的女友去度假，其間他求婚成功，遂帶女方到當地欣賞日落相當有名的懸崖上野餐，共度良宵，可是當男子轉身到車上準備野餐物品，突然聽到一下慘叫聲，他回頭已發現未婚妻失足墮下百呎懸崖，經搶救後傷重死亡。

綜合外媒報道，土耳其男子古爾蘇（Nizamettin Gursu）於本月初帶着39歲女友黛米爾（Yesim Demir）前往土耳其西北部的馬爾馬拉地區內的波倫特海角（Polente Cape），古爾蘇求婚成功後，兩人想製造浪漫回憶，於是前往懸崖邊，該處是看日落的著名景點。

兩人當時喝了些酒，當古爾蘇獨自回到車上拿取食物及飲品時，突然聽到身後傳來一聲慘叫，回頭卻見未婚妻黛米爾失足跌下懸崖，直墮104呎約有10層樓高的崖底，雖然當時她仍有一絲氣息，但經醫護人員進行45分鐘搶救後返魂乏術，最終傷重死亡。

發生悲劇後古爾蘇傷痛地表示，「求婚後我們選擇到懸崖邊留下浪漫回憶，我們喝了一些酒，她失去平衡摔倒了」。黛米爾的友人則指，事發地點是著名的看日落景點，不過懸崖邊沒有任何防護措施，她建議應架起圍欄，以免再生悲劇。當局一度關閉懸崖進行調查，至本月中重新開放。

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文章授權轉載自《香港01》