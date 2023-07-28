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人妻露營搞上男後輩「營火前激吻」 影片外流曝光毀了一切

聯合新聞網／ 綜合報導
一對職場同事趁著露營時外遇，結果過程全被拍下來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一對職場同事趁著露營時外遇，結果過程全被拍下來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇雖然能透貪得一時快感，然而如果外遇事件一旦曝光，那麼自己原先的感情和生活，一定會大受影響。近來在日本，就有一起因為外遇，而走上悲劇的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名千穗的30歲已婚女性，在職場裡遇見一位小她四歲的後輩男職員。有次千穗問對方喜歡什麼類型的女性，對方則回答「像千穗一樣的」。儘管這答案讓千穗有些動心，但考慮到自己是有夫之婦，男職員也有女朋友了，因此平時還是和對方保持一定距離。

這位男職員平常的興趣是露營。有一次公司舉辦活動，就剛好是露營大會。一行人於是前往男職員推薦的露營地，在當地搭帳棚、生火烤肉等等。男職員也發揮他豐富的露營技巧，替大家張羅一切，活動弄得十分熱鬧。

到了深夜，大家都就寢的時候，千穗和男職員兩人在營火旁邊聊天。男職員講到自己想跟女朋友分手，且又重提喜歡千穗這樣類型的話題，於是雙方就在營火前接了吻。事後收拾完，兩人又前往旅館，產生了不倫關係。

千穗本來想對外遇一事保密，不料他們在營火前接吻時的畫面，早就不知道被誰拍了下來。結果不倫事件鬧到整個職場，還有千穗的丈夫都曉得了。顏面無光的千穗，只能選擇辭職離開，也得和丈夫處理離婚事項。可說是一時的意亂情迷，就讓自己失去了一切。

露營 職場 離婚 外遇 性行為

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