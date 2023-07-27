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男子被跳蝨叮咬染罕見病引發嚴重併發症 手腳截肢才保命

香港01／ 撰文：喬納森
科爾霍夫因使用升壓藥致身體出現嚴重後遺症，四肢出現乾性壞疽，醫生必須替他進行截肢才得以保命。（網上圖片）
科爾霍夫因使用升壓藥致身體出現嚴重後遺症，四肢出現乾性壞疽，醫生必須替他進行截肢才得以保命。（網上圖片）

夏天被蚊叮蟲咬本是小事，可是美國1名男子卻因被跳蝨叮咬而險送命，因他感染在當地極為罕見的斑疹傷寒（typhus），引起嚴重併發症，在24小時內出現器官衰竭，後來又因用升壓藥導致四肢出現乾性壞疽，命懸一線，醫生要將他的雙手前肢及半條腿截掉，才得以保命。

綜合外媒報導，35歲男子科爾霍夫（Michael Kohlhof）早前感到身體不適，出現嚴重流感症狀，接着雙腳開始失去知覺，家人於是將他送院治療。

當他抵達醫院後，出現感染性休克，被緊急送進加護病房接受觀察。可是，在之後的短短24小時，科爾霍夫病情急轉直下，開始器官衰竭，需用呼吸機、抗生素、透析和升壓藥等維持生命，醫院亦已向家人指病人情況相當危急。

科爾霍夫經過11天與死神搏鬥，得到醫護團隊盡力協助，情況算是穩定下來，可是卻因他使用升壓藥，身體出現嚴重後遺症，就是四肢出現乾性壞疽，醫生必須替他進行截肢才得以保命，最後科爾霍夫失去了兩條前臂以及部份雙腿。

對於本來熱愛藝術又經常當義工的科爾霍夫，失去雙手對他造成沉重打擊，不過他的兄長這樣安慰他：「要成就大事的不是靠你的手，而是你的想法，就當接受新的挑戰。」

其後醫生指科爾霍夫感染的斑疹傷寒，在美國極為罕見，主要傳染途徑是被跳蝨叮咬。據美國疾病控制與預防中心表示，跳蚤傳播的斑疹傷寒多數在熱帶和亞熱帶地區，當中包括美國紐約州、南加州、夏威夷和德州等。

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文章授權轉載自《香港01》

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