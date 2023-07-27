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不可以色色？書讀到一半突收Apple Watch「1警訊」 櫻花妹超害羞

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名女網友在看BL刊物時被Apple Watch警示心率過快，讓她相當害羞。示意圖／ingimage
日本一名女網友在看BL刊物時被Apple Watch警示心率過快，讓她相當害羞。示意圖／ingimage

Apple Watch是許多果粉的必備裝備之一，不僅外出佩戴方便，還可監測健康狀況，是許多人選擇購入的原因之一。日本一名推主也分享使用趣聞，某日她看書看到一半時，Apple Watch竟跳出「1警示」關心她的身體狀況，讓該推主感到相當驚訝，許多網友看到推文後也吐槽「真的很驚人」。

日本一名女推主在推特發文表示，日前她在家閱讀BL刊物，因劇情高潮迭起，讓她深深沉醉在其中，不料此時手上的Apple Watch卻跳出警示，提醒推主「心跳頻率過高」，讓她嚇了一跳。雖然Apple Watch即時關心她的身體狀況，但推主卻像做了什麼虧心事被抓包一樣，令她覺得相當羞恥。

從照片可見，Apple Watch警示推主的心率過高，疑似因閱讀BL刊物太過興奮，短短10分鐘內心率達119到122bpm（次／分鐘）。推主也忍不住自嘲，「讀BL刊物的話，會被Apple Watch擔心的，原來…（心率）有飆到那麼高…？」，羞恥地坦言將會好好反省。

逗趣的經歷也讓網友們爆笑，「原來是這麼讓人興奮的內容啊」、「天啊，我真的笑死耶」、「心率達120bpm真的很驚人」。

根據《元氣網》報導，正常心率因人而異，但一般成年人的正常休息時心率範圍為每分鐘心跳60至100次。心率可能因壓力、緊張、過度勞累等原因暫時飆升，遇到類似情況時，可以嘗試坐下休息、喝水或緩慢地深呼吸，藉此降低心率。

日本 Apple Watch 推特 Twitter

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