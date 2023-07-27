砸錢縮腹豐胸卻釀奇怪後遺症 女子崩潰：下面有腐臭味

加拿大一名辣媽砸了超過25000美元（約78萬台幣）進行豐胸和腹部皺紋拉提術，沒想到手術完以後她的「妹妹」卻變得跟以前完全不一樣，不只外型改變，還不斷發出惡臭。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，28 歲的哈德森（Stacie Hudson）來自加拿大艾伯塔省（Alberta）。上個月她花了超過25000美元動豐胸和腹部皺紋拉提術，並將整個過程記錄在自己的抖音帳號@stacehuds。

近期她發影片表示，因為手術拉提腹部時，取出上半部的皮膚，再取出下半部的皮膚，並且把兩邊的皮膚拉伸縫合在一起，所以拉提的不只是腹部的皮膚，也動到陰部的皮膚，因此手術完全改變了她陰部的樣子。

手術過後因為有一段時間不能洗澡，加上她會不斷排尿、排汗，所以全身上下都很臭，而且術後第一次能洗澡時還不能用肥皂，所以那時她更是臭到「所有的止汗劑都救不了我」。

除此之外，手術恢復期間也有很多其他的「副作用」，像是不能咳嗽或笑，因為只要一做這兩個動作傷口就會很痛，晚上也會痛到沒辦法睡。

這段影片吸引不少有相同經歷的網友留言，有網友就說自己的「妹妹」現在也是長得不一樣了，感覺好奇怪，還有網友分享自己丈夫去做腹部拉提術結果生殖器也跟著被「拉提」，現在很喜歡拿這件事出來炫耀。