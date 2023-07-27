砸千萬買房卻發現只有「一半產權」醫師氣炸提告

英國一名男子本來開心買房，好不容易能住進夢想中的住家，沒想到辦理文件時才發現他砸了23萬英鎊（約929萬台幣）只買下「一半」的產權。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，35歲的醫師阿克巴（Babar Akbar）在2016年時買了位於英國鄧弗姆林（Dunfermline）的一處房產。當時屋主布斯（Donald Booth）告訴他，自己跟妻子分居，還偽造妻子簽名，假裝妻子同意分居並轉讓該房產的所有權。

後來阿克巴發現自己買下的根本只有布斯那一份所有權，另一半由於是偽造文書簽署的協議不能算數，因此房子還有一半是布斯分居的妻子的，讓阿克巴只能賣掉這一半的產權，整件事情於是鬧上法庭。

法院發現布斯除了偽造文書賣房外，還二次詐騙其他「金融詐騙受害者」，藉此獲益 123597英鎊（約499萬台幣）。2023年7月24日，法院針對假賣房一案判處61歲的布斯必須服刑4年，且必須支付妻子超過54000英鎊（約218萬台幣）賠償金，因此之後可能要被迫出售自己位於英格蘭的房產。

阿克巴受訪時表示，這段經歷破壞了他對這個社會的信任，過去幾年為了打官司全家都必須忍受極大的精神壓力。現在看到正義獲得伸張，布斯得到應有的懲罰，讓他非常欣慰。