睡夢中有人拉被子！旅館驚魂夜他看到房內小女孩「開燈就不見」

出國旅遊，在外住旅館，不少人都曾發生靈異經驗。根據馬來西亞《中國報》報導，有位旅客到麻六甲玩，透過線上平台訂了一間旅館，入住之後，半夜有怪聲，房內還出現詭異小女孩身影，讓他整晚難以入眠。

據悉，旅客是今年1月入住馬六甲某飯店一晚，之後他在1月27日在訂房平台評論區留言，稱入住的客房乾淨又漂亮，工作人員的態度友好。隨即旅客話鋒一轉，表示自己整晚無法入睡，因為浴室門和窗一直傳來敲擊聲。

旅客表示，凌晨三點，他甚至在房間浴室門口見到一名詭異的小女孩，當他開燈查看，小女孩卻不見了。旅客繼續躺在床上，淩晨5時，他又感覺有人拉扯被子，他嚇到魂飛魄散，更留言表示不會再入住該酒店。

旅客遇鬼經驗引起網友熱議，有些網友分享類似遭遇，稱半夜就奪門而逃，也有人說自己撞鬼後全家生病。也有人緩頰，「遇鬼跟個人對靈界敏感度的體質有關」、「平常心，無需七月哪裡都有，酒店最多，住久了當作是自己的，你去住是打擾他們」、「做不做虧心事也會遇到」。

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