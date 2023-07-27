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來賓跑到骨折坐輪椅！日電視台辦「100公里馬拉松」節目遭轟

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名男主播山本賢太參加電視台100公里馬拉松企劃，雖跑完全程但卻因此骨折。圖擷自twitter
日本知名男主播山本賢太參加電視台100公里馬拉松企劃，雖跑完全程但卻因此骨折。圖擷自twitter

日本有許多創意十足的電視綜藝節目，不過有些節目為了博取收視率，偶爾會出現一些不適當的內容。近來就有電視台，邀請許多來賓挑戰馬拉松長跑活動，結果導致有人因此受傷，因而引發爭議。

根據日本媒體「女性自身」報導，富士電視台最近製作直播節目「FNS27小時電視」，並且找了許多搞笑藝人、運動員等等來賓，在節目中進行「100公里馬拉松」的長跑活動。總計18位參賽者中，最後一共有6人跑完全程。

其中一位參賽並跑完100公里的，是知名男主播山本賢太。山本學生時期曾參加過棒球隊，運動能力相當好。然而在勉強撐完長距離馬拉松後，山本也因此疲勞性骨折，使得他後來拍攝其他節目時，必須乘坐輪椅才能露臉。

除了山本以外，另一位女藝人井上咲樂雖然也跑完全程，但在後段明顯有體力不支，差點要倒下的樣子，一旁的工作人員卻為了節目的拍攝，並沒有出手幫忙。許多參賽者也有在節目拍攝的壓力下，必須逼迫自己跑到體力透支的狀況。

考慮到最近日本的天氣異常炎熱，許多意見就出面批評，質疑這樣的長距離馬拉松企劃是否合適。不少人認為「真的有必要在夏天辦馬拉松嗎？一年比一年熱，到底為什麼要讓藝人、主播跑一百公里」、「這會出人命吧，應該要改掉」、「一直都覺得有人受傷該改一改吧，現在講似乎太遲了」、「不懂跑一百公里的意義在哪，只會造成疲勞性骨折，誰都不會開心吧」。

馬拉松 骨折

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