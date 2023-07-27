人渣！12歲搞大肚...醋男性侵毒打17歲未婚妻 判12年及鞭刑

這男子是人渣！新加坡1名男子在2016年15歲時令12歲女童懷孕，2人訂婚後女童誕下女兒，並擬等到女童18歲成年時就結婚。惟5年後，即2021年時，男子發現17歲未婚妻提分手後與其他男人約會，竟醋意大發把對方綁架到荒野毒打及性侵，並拍下猥褻影片。男子事後被告上法庭，其母求情希望不要判太長刑期，以免毀兒子一生，而受害人亦求情說已原諒被告，最終被告遭判監禁12年及鞭刑6下。

綜合外媒報導，被告與受害人於2016年開始交往，當時15歲的男子與年僅12歲的受害人「偷嘗禁果」，受害人其後懷孕，便住進男子家裏，並在13歲生下女兒及與男子訂婚，打算等到她年滿18歲時就結婚。

然而結婚計劃不似預期，到2021年5月，已17歲的受害人突然向男子提出分手，還搬離男子住家。1個月後、同年6月1日，男子獲朋友告其未婚妻在遊樂場與其他男人見面，他趕到後親眼看未婚妻與另1名男人擁抱牽手，當場醋意大發，於是在那名男人離去後，便把怒氣發洩在受害人身上。

男子先把受害人毒打一頓，然後把她綁架強行帶到林厝港一帶，再用武器打、性侵，並且拍下猥褻影片。折磨受害人期間，男子的媽媽和叔叔曾來電，他承認自己打了受害人，最後在2人勸說下，把對方載到約好的地方。

經冷靜後，男子就自己行為致歉，同時刪除所有猥褻影片。惟受害人回到家後，其繼父決定報警，男子其後被捕及落案起訴。

男子的代表律師在庭上呈上2封求情信，分別來自受害人及其母親。受害人表示已原諒被告，又說被告心地善良，自己已放下過去，展開新生活；男子的母親則說，被告是負責任的少年，除了會幫忙家裏分擔家務，導致受害人懷孕後也主動承擔責任，邊讀夜校邊打工賺錢養家，一心想要和受害人組建家庭，只可惜「畢竟年少，血氣方剛」，希望法官不要判兒子太長刑期，以免毀了兒子一生。最終法官判男子監禁12年及鞭刑6下。

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文章授權轉載自《香港01》