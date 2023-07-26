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千元披薩被外送員偷吃？ 英婦無奈：被店家掛電話冷處理

聯合新聞網／ 實習編輯李念庭
英國一位婦人叫披薩外送，收到時卻發現被偷吃。圖／翻攝自Daily Mail
英國一位婦人叫披薩外送，收到時卻發現被偷吃。圖／翻攝自Daily Mail

來自英國威爾特郡斯溫頓鎮的28歲凱莉·路易斯（Kellie Lewis），日前透露自己叫了達美樂的披薩外送，價格十分昂貴，收到時卻少三片，懷疑是外送員吃掉了披薩。她當下感到十分震驚，聯繫了達美樂分店經理，經理堅稱披薩離開店裡之前完好無損，便掛斷了電話。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱莉說當天她忙著照顧4個月大的小孩，一整天都沒吃東西，想在睡前和丈夫一起吃披薩。然而當她打開披薩盒，卻發現價值29.49英鎊（約為台幣1187元）的達美樂披薩，竟然有二片消失，剩下的披薩凌亂四散在盒子裡，甚至有一片被吃掉一半。當時她十分飢餓，但也不敢吃掉剩下的披薩，最後只好餓著肚子上床睡覺。

凱莉提到事發當天外送員說他們在停車場，但一直不告訴她確切位置。「當時下著大雨、我穿著睡衣找了很久。」後來外送員花了15分鐘左右找到凱莉，交付披薩後便離開。凱莉猜測：「他們可能覺得找不到我，當下很餓就吃了我的披薩。」

凱莉也透露與達美樂聯繫的過程，「我打電話給達美樂，要求和經理對話，經理要我拍照並在10分鐘內回電。但我將照片寄給他後，他只說披薩在離開前是沒問題的，接著就掛斷了電話。」凱莉非常不滿，認為自己浪費了30英鎊，「我只想拿到我的披薩，而不是白白花錢但什麼都沒有。」

凱莉表示，她隔天又聯絡了一次那家店，還寄信給達美樂總公司，卻沒有收到任何回應，「我希望他們能重寄一份披薩給我，或至少做一些補償，但他們什麼都沒做。」凱莉十分失望，決定再也不要購買他們的商品。

事發後，凱莉在她的臉書上發布了披薩照，得到了超過百次的按讚、留言和分享。網友紛紛在底下留言，「你不應該花29英鎊換來這樣的結果」、「披薩變成這樣連狗都不想吃，什麼鬼，太噁心了。」、「外送員要負很大的責任，好生氣！」

此事被媒體報導後，達美樂發言人出面表示，問題已經解決且客人十分滿意。凱莉則說，雖然後來有收到優惠券，但她不認為自己還會需要用到這些優惠券。

外送員 披薩

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