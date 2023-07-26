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2000年前東南亞就開始吃咖哩！研究：飲食中早就出現

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
研究人員認為，2,000年前東南亞居民已開始吃咖哩。(Photo by kevin Hsu on Flickr used under Creative Commons license)
研究人員認為，2,000年前東南亞居民已開始吃咖哩。(Photo by kevin Hsu on Flickr used under Creative Commons license)

二千年前越南人已開始吃咖哩！澳洲研究團隊發現，早在2,000年前，越南當地的人民飲食中已經出現咖哩，據推測是透過當時全球香料貿易，將這項飲食習慣從南亞傳遞到其他的地區。

發現咖哩製作成分

據《耶路撒冷郵報》報導，研究人員是在越南一處遺址分析發現烹飪香料，其中包括薑黃、生薑、凹唇薑、沙薑、南薑、丁香、肉荳蔻和肉桂等8種目前在南亞烹製咖哩時都會用到的成分。因此，研究人員推測，南亞移民在早期經由印度洋進行貿易時，便將這項烹飪傳統引進東南亞，而且最早可追溯2,000年前開始。

考古學家是在位於越南安江省與堅江省交界的喔㕭文化(Oc Eo)遺址發現這些證據，研究人員推測，咖喱本身的歷史可能比這次發現得更早，甚至可以追溯到4,000多年前就存在於巴基斯坦哈拉帕和印度地區。因為從當時人類的牙齒以及烹飪用的鍋子都可找到薑黃、薑、茄子和芒果的澱粉粒的存在。

香料曾被研磨

據《新科學人》報導，澳洲國立大學研究人員洪曉純從717顆澱粉粒分析出上述8種香料，其中許多澱粉粒還顯示出變形的跡象，代表曾被研磨過而且與現代咖哩粉中發現的澱粉粒非常相似。她表示，「早期居民在烹飪中使用了薑黃、生薑和其他香料，這些很可能是製作咖哩的基本成分。」

東南亞與南亞之間的海上貿易建立於3,000多年前，印尼出產的肉荳蔻和丁香，以及南亞出產的薑黃和肉桂等香料都是其中主要貿易商品。

由移民引進至當地

研究人員指出，石製磨具約在2,000至3,000年前首次出現在東南亞，因此，這些工具、香料和食譜很可能是由南亞移民引進當地。至於在遺址發現的香料，可能來自貿易商或是在當地種植的，種子則由貿易商帶來的。

本次研究結果刊登在《Science Advances》期刊。

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越南 移民 遺址

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