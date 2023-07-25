24歲女看男友手機驚見「自己被強姦」影片自殘亡 賤男判刑出爐

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香港01／ 撰文：布萊恩
法官判愛德華性侵罪成，入獄8年。（網上圖片）
法官判愛德華性侵罪成，入獄8年。（網上圖片）

令人髮指！英國一名24歲女子用男友手機玩遊戲時，意外發現自己昏睡時被男友性侵影片，令她情緒崩潰，最終自殘身亡。男友事後被捕，承認趁女友熟睡與對方發生性行為，也知悉正在拍攝影片，最終法官以性侵罪，判男友入獄8年。

綜合外媒報導，英國24歲女子蒂娜（Tina Lewis）2017年起與33歲男友愛德華（Edward Weeks）相戀逾5年，由於她患有精神疾病，拍拖期間相當依賴愛德華，詎料卻因此導致悲劇發生。

2022年12月28日，愛德華趁蒂娜熟睡，竟然對蒂娜進行性行為，過程被安裝在房間的攝影機拍下，而愛德華事後也沒告知蒂娜相關行為。直至蒂娜用愛德華手機玩遊戲，才意外看到自己被男友性侵畫面。

由於蒂娜本身依賴愛德華，相當信任對方，發現自己被愛德華侵犯，情緒極度崩潰，加上患有精神疾病，最終自殘身亡。

愛德華因性侵罪被捕，他承認於蒂娜睡着時發生了性關係，事後沒有告知對方，他也清楚知道事發時攝影機正在錄影。其辯護律師則指出，今次是「悲慘」案件，強調愛德華沒有犯罪紀錄，亦已認罪及充分配合調查，而且愛德華本身也有自閉症等症狀，與蒂娜關係「複雜」，在房間裡設置攝影機也非為了性滿足。

不過法官批評，愛德華犯了「非常邪惡」行為，法庭唯一判決是「即時監禁」，最終判愛德華性侵罪成，入獄8年，需服滿三分二刑期才能假釋，並終身列名在性犯罪者名冊。

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文章授權轉載自《香港01》

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