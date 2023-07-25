影／男搶手機見主人超正轉而追求 她被搶匪偷機偷心熱戀2年

這名搶匪不只偷走了女子的手機，還偷走了她的心。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，巴西一名女子近期接受採訪，分享了自己特別的戀愛故事。這名女子叫做伊瑪努拉（Emanuela），她跟男友一起接受媒體採訪，但其實兩人當初可說是「不搶不相識」。

伊瑪努拉表示，當時她走在街上，手機突然被搶，沒想到後來搶匪卻主動聯繫她。原來搶走伊瑪努拉手機後，搶匪看手機照片時覺得手機主人實在太美了，「這麼美麗的女人可不是天天都能看到」，於是決定主動聯絡伊瑪努拉。

É só no Brasil mesmo….kkkkkkkkkkk. pic.twitter.com/EmrqKfUzZM — Milton Neves (@Miltonneves) 2023年7月21日

這名不具名的男子表示，當時他沒有女友，又看到超正的伊瑪努拉，讓他立馬後悔自己搶了對方的手機。男子主動聯絡伊瑪努拉後，兩人也真的墜入愛河開始交往，目前已經交往兩年。

這段荒謬的採訪影片在推特上瘋傳，截稿前已經創下23萬次點閱率。不少網友都紛紛留言開玩笑說：「這種事只會在巴西發生」、「真愛可以成就任何事」、「原來會愛上搶匪的人還真不少」，不過也有網友突破盲點問：「如果手機被他搶走了，他當初是怎麼聯絡上她的啊？」