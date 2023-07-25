影／男搶手機見主人超正轉而追求 她被搶匪偷機偷心熱戀2年
這名搶匪不只偷走了女子的手機，還偷走了她的心。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，巴西一名女子近期接受採訪，分享了自己特別的戀愛故事。這名女子叫做伊瑪努拉（Emanuela），她跟男友一起接受媒體採訪，但其實兩人當初可說是「不搶不相識」。
伊瑪努拉表示，當時她走在街上，手機突然被搶，沒想到後來搶匪卻主動聯繫她。原來搶走伊瑪努拉手機後，搶匪看手機照片時覺得手機主人實在太美了，「這麼美麗的女人可不是天天都能看到」，於是決定主動聯絡伊瑪努拉。
這名不具名的男子表示，當時他沒有女友，又看到超正的伊瑪努拉，讓他立馬後悔自己搶了對方的手機。男子主動聯絡伊瑪努拉後，兩人也真的墜入愛河開始交往，目前已經交往兩年。
這段荒謬的採訪影片在推特上瘋傳，截稿前已經創下23萬次點閱率。不少網友都紛紛留言開玩笑說：「這種事只會在巴西發生」、「真愛可以成就任何事」、「原來會愛上搶匪的人還真不少」，不過也有網友突破盲點問：「如果手機被他搶走了，他當初是怎麼聯絡上她的啊？」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言