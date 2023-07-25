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想挑戰連哭100小時 男子哭到暫時失明被金氏世界紀錄打槍

聯合新聞網／ 綜合報導
泰姆布本來要挑戰連哭100小時，後來因突然失明不得不作罷。圖擷自ODDITYCENTRAL
泰姆布本來要挑戰連哭100小時，後來因突然失明不得不作罷。圖擷自ODDITYCENTRAL

奈及利亞一名男子為了想創下「哭最久」的紀錄，嘗試挑戰「連續哭100小時不停」，沒想到卻因此差點失明，過程也不被金氏世界紀錄認可。

ODDITYCENTRAL報導，泰姆布（Tembu Ebere）為了想要打破金氏世界紀錄，從7月9日開始挑戰「連哭100小時」。不過這項挑戰才進行6小時，泰姆布就因為身體不適不得不放棄。原本想強迫自己連哭100小時的泰姆布，才哭6小時就出現頭痛、眼睛浮腫、臉部腫脹，甚至短暫失去視力的現象，因此只好作罷。

他在自己的Instagram上分享自己哭泣的影片，畫面中可以看到他擺放的計時器分別顯示2小時9分鐘和5小時54分鐘。泰姆布受訪時表示，因為哭太久導致他失去視力45分鐘，讓他被迫放棄挑戰紀錄，必須重新擬定策略。

不過泰姆布的眼淚可能根本就「白流了」，金氏世界紀錄在近期於官方推特上發文表示，金氏世界紀錄根本就不會接受「全世界哭最久」這種挑戰。不僅如此，真正想創下金氏世界紀錄的人必須先向官方提出申請，甚至需要安排見證人、監督員並附上實際證據才有可能獲得官方認可。

近期奈及利亞掀起一股挑戰金氏世界紀錄的風潮，有按摩師挑戰連續按摩50小時昏倒，不過也因未提出申請不算數。一名中學老師歐伯特（John Obot）則準備在9月時挑戰打破「最長時間朗讀紀錄」，希望能藉此推動奈及利亞的閱讀風氣，目前也已經向官方提出申請。

金氏世界紀錄 奈及利亞

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