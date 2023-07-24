人渣！15歲少女遭性侵火燒下體、扔火車軌毀證據 指認兇手後慘死

俄羅斯發生駭人性侵案，全身傷痕的15歲少女，全裸被人扔在火車軌上，站務員於是報警將少女救起送院治療。其後發現少女身上有90%皮膚被燒傷，懷疑她遭友人下藥性侵後，對方為毀滅證據，而在少女嘴巴及下體淋易燃液體。少女留院10天，撐至認出兇手，可惜最終因傷重身亡。警方逮捕16歲少年，指控他涉及性侵及謀殺。

綜合外媒報導，案件發生於俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國的十月鎮（Oktyabrsky），15歲少女雅羅斯拉夫（Yaroslavl Shikhova）在本月8日晚上，被火車站職員發現全身赤裸躺在火車軌上，她的下體位置與嘴巴被澆滿易燃液體，並曾被活活焚燒，職員於是報警將雅羅斯拉夫送院救治。

醫院檢查後發現雅羅斯拉夫曾被下藥致意識昏迷，身上有被性侵跡象，特別是嘴巴及下體被淋易燃液體，兇手似是想銷毀犯罪證據。

雅羅斯拉夫在病床上與死神搏鬥10天，其間她用盡力氣指證兇手，向警方講述事發過程，可是10天後最終傷重不治。警方其後逮捕16歲少年謝爾蓋（Sergey Minyazev），指控他涉嫌性侵與謀殺。

據悉，事發當天上午，雅羅斯拉夫曾到謝爾蓋家中參加派對，並在派對結束後回家，可是她其後又外出才發生今次憾事。

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文章授權轉載自《香港01》