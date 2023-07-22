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台女三入日本無人商店「偷竊」 取逾4000日元餃子僅付458日元

香港01／ 撰文：田中貴
涉案女子進入日本一間無人販賣店。（朝日電視台影片截圖）
涉案女子進入日本一間無人販賣店。（朝日電視台影片截圖）

無人販賣店最大特點就是沒有員工在店內，靠顧客購物後自律付錢。日本一間無人販賣店早前遭到同一名賊人三度「偷竊」，賊人取走價值至少4,000日元（約220港元）的40隻裝餃子，但合共只付了458日元（約25港元），犯案過程被閉路電視拍下。當地警方經調查後拘捕一名25歲台灣女子，被捕女子接受調查時更辯稱「不是完全沒有付錢」。

遇竊的「八ふく餃子 無人販賣所」位於千葉縣首府千葉市，老闆娘近日「埋數」時，發現店內售出的冷凍餃子和收入出現嚴重落差，於是翻查閉路電視紀錄。老闆娘從閉路電視片段發現，一名女子於本月5日入店後取出冷凍餃子，繼而裝入自己的手提袋內，然後將散錢丟入付款箱內便離開，由於銀碼和餃子數量總值不同，老闆娘懷疑對方犯案，於是報警求助。

當地警方經調查後拘捕一名疑犯，證實被捕女子今年25歲，來自台灣，涉嫌於本月5日偷竊40隻價值4,000元日幣（約220港元）的冷凍餃子。據了解，被捕女子事後否認部分案情，又辯稱「不是完全沒有付錢」，警方正調查她是觀光客或是在日台僑，以及其犯案動機。

受害老闆娘亦透露，今次並非涉案女子首趟前往其店「偷竊」，「我已經被偷3次了，第一次她付了250日元（約14港元），第二次是200日元（約11港元），第三次只給了8枚1日元硬幣（合共約0.4元港元）」。

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文章授權轉載自《香港01》

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