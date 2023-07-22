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送感謝卡給迪士尼員工 台留學生被招待⋯意外解鎖「隱藏服務」

聯合新聞網／ 綜合報導
東京迪士尼樂園。法新社
東京迪士尼樂園。法新社

不少人到日本東京會前往迪士尼遊玩，一名留學日本的台灣女生分享日前將在園區內拿到的感謝小卡，送給遊樂園內的工作人員後，竟意外解鎖「隱藏服務」，和同行的朋友被員工帶往一個秘密通道，除了為她們介紹園內的知識，還不用排隊可以直接體驗一項遊樂設施，讓她們感到相當驚喜。

在京都留學的女大生Aya在IG上發布到東京迪士尼遊玩的短影片，在其中一個影片中她提到在園區內收到工作人員贈送的感謝小卡，隨後她和朋友看到一位跟遊客揮手相當可愛的工作人員，便將其中一張卡片遞給她，沒想到這位工作人員主動帶她們進入一個秘密通道，講解牆上和遊樂設施相關的的畫作後，招待她們搭乘遊樂設施「飛濺山」，不用排隊甚至比快速通關還快。

工作人員向Aya透露一天只招待3組客人，Aya也表示「謝謝迪士尼給我這麼棒的回憶」，並提醒感謝小卡的初衷是為了感謝工作人員才設置的機制，也不是送小卡就會有其他服務，希望遊客不要抱著想快速搭遊樂設施、解鎖隱藏服務的想法去送卡。

影片上傳後立刻引起網友紛紛留言「好棒的經驗」、「好幸運！」、「迪士尼真的好多好多好多小秘密唷、好貼心可愛好讚」、「我這次去做太空山也有得到第一次搭乘的小貼紙」、「好酷的小天地」。

迪士尼 日本 東京 遊樂園

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