疑捲入幫派糾紛 花店門口被放葬禮花圈還附上「斷肢生殖器」

墨西哥一家花店疑似捲入幫派糾紛，日前在店門口被放置奇怪的包裹。起初警方以為是爆裂物召集拆彈小組前來協助，沒想到打開以後裡面卻是被切斷的生殖器，目前警方還在釐清「失主」身份。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，本月月初墨西哥洛斯莫奇斯市（Los Mochis）一家花店出現一個詭異的包裹。包裹上面放置一個很大的葬禮花圈，還附上紙條寫著「這反映了你的行為，好好教育自己，少管閒事」。

由於不確定包裹內的物品為何，花店員工趕緊報警處理，警方接獲報案後請來拆彈小組到場查看，甚至連墨西哥陸軍都到場協助，沒想到打開包裹後才發現裡面裝的是被切下的生殖器。

目前警方仍未查明究竟是誰送來這個包裹，被切斷生殖器的苦主也仍未查明身份，不過這並不是該花店第一次被擺放奇怪的物品。

5月時警方在花店附近跟幫派成員發生激烈槍戰，由於局勢緊張警方最後緊急撤退。後來花店門口就被擺放過人體模型、和墨西哥民間信仰「死亡聖神」的畫像。目前警方仍在調查這起事件是否與當時的槍戰有關。