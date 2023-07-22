吃洗衣粉、喝殺蟲劑成TikTok新挑戰 專家：恐引發腎衰竭

為了在社群媒體上吸引關注，不少人會選擇做出衝動的行為來增加點閱率。近期TikTok上又流行新的挑戰，網友開始吃硼砂、洗衣粉，甚至還有人喝殺蟲劑，讓專家趕緊跳出來制止。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2018年時TikTok就曾流行過一股「吃洗衣球」風潮，之前曾有10人因為誤食洗衣球中毒身亡，當時也讓毒物專家趕緊跳出來制止，表示誤食清潔劑輕則腹瀉嘔吐，重則危及生命，後來風潮退去，這項挑戰也不了了之。

沒想到最近類似的挑戰又再次捲土重來，一開始是有人認為吃硼砂可以治療發炎，因此把硼砂加到飲料或咖啡裡。硼砂通常也會添加在洗衣精跟殺蟲劑中，近期吃硼砂慢慢變成一陣流行，開始有人乾脆直接在影片中挑戰吃洗衣粉、喝殺蟲劑。

據美國國家衛生院資料顯示，誤食硼砂可能會導致噁心、嘔吐、腹瀉、興奮、抑鬱、抽搐等症狀，不過若是中毒可能會導致皮膚發炎、掉髮、腎衰竭；攝入15000到20000毫克的硼砂便可能致死。

毒物學博士強森阿博（Kelly Johnson-Arbor）指出，硼砂是一種有毒的化合物，沒有任何證據顯示吃硼砂對人體健康有益，提醒民眾千萬不要輕易嘗試。另一名化學博士生也在他的TikTok帳號@chem.thug要網友別輕易跟流行，「吃硼砂對你沒什麼好處，吃硼砂可能會導致腎衰竭、影響生殖系統，甚至導致發育問題」。