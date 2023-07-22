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噁爆！乘客「杯裝小便」留車內 小黃司機聞尿騷味洗車才發現

香港01／ 夏洛特
圖為計程車示意圖。圖片來源/ingimage
圖為計程車示意圖。圖片來源/ingimage

人有三急能夠理解，但也不應將排泄物留在別人車上。有位計程車司機日前在網上控訴乘客惡行，表示有乘客在車上偷偷地用膠杯小便，然後將裝有尿液的膠杯放在車門置物架中。司機懊惱地發現車廂彌漫着尿味，「難怪有尿味，我洗車才發現」。

綜合馬來西亞媒體報導，該名司機在電召車群組上發文分享遇上「澳客」經歷，他表示接載完乘客後，就一直聞到車廂內有濃烈尿騷味，只好去洗車，結果發現車門置物架內有1杯黃褐色「不明液體」。原來有乘客坐車途中有尿意，竟尿在膠杯內，事後將那杯尿留在車上就揚長而去。司機氣憤不已，認為如果乘客有如廁需要大可提出，他必然會將對方載到附近廁所，但就絕不應該做這種「沒道德」行為。

計程車司機發現有乘客在車上偷偷地用膠杯小便，然後將尿液留在車內。（FB圖片）
計程車司機發現有乘客在車上偷偷地用膠杯小便，然後將尿液留在車內。（FB圖片）

貼文引起網友熱議，不少人高呼「太誇張」並批評乘客行為過分，又表示一想到司機要伸手去處理乘客排泄物就感到噁心，「沒素質的乘客很多呢」、「真的離譜」、「有拿杯子的工夫不會開口說嗎」。有人認為如果是無行動能力人士尚能理解，但無行動能力人士根本不會想到用膠杯小便，也不可能「尿得這樣準」，因此認為該乘客是故意的。

也有人建議原po「記得拿去公司說乘客遺留物品」、「務必讓他自己來取，看看是什麼人這麼噁心」、「千萬不要倒掉，明天拿上去公司投訴」，有人就笑稱「留下來練飄移，看看會不會灑出來」。

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文章授權轉載自《香港01》

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