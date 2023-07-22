這麼狠心！母為詐領保險金虐兒 9歲女童「五年住院43次」

日本近來發生一起駭人的虐兒事件。一位34歲的殘障機構員工繩田佳純，其9歲的女兒多次因為身體狀況不佳送醫。直到最近才發現，原來繩田是為了詐領保險金，因此蓄意虐童，讓無辜的女兒長期身心都受創。

根據日本媒體「日刊現代DIGITAL」報導，從2018年起五年來，繩田女兒一共住院治療43次，繩田本人則透過醫療相關的保險，詐領到569萬日幣（約相當於新台幣123萬）左右的金額。每當她缺錢的時候，就會故意不讓小孩子吃東西，或甚至餵食瀉藥，讓小孩子因為血糖過低而送醫治療。

有次繩田女兒在入院前，曾經三天沒有吃過正餐，上一餐已經是幾天前的學校午餐。而中間這幾天，唯一的熱量來源，只有祖父母給他的梅子糖果。更有一整天都沒吃東西的紀錄。由於血糖過低，使得女兒曾出現痙攣、嘔吐、脫水等症狀。

直到某次，繩田和女兒的對話過程被護理師發現，這才瞭解到她虐兒的行為。繩田雖然在五年前離婚，但是本身有份穩定的工作，要過生活應當不成問題。調查發現她詐領的保險金，多半都是拿來購買名牌，或者和男友出遊。完全是為了自己的私慾，讓小孩子平白受苦。