快訊

杜蘇芮恐登陸！抵台時最強可達中颱上限 最接近時間曝、不排除海陸警齊發

韓流變成「寒流」 南韓商品在大陸失寵的兩個關鍵

葛斯齊爆A咖偶像劇男星未婚生子女方很受傷 線索一出眾人直呼：太明顯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這麼狠心！母為詐領保險金虐兒 9歲女童「五年住院43次」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位媽媽為了自己享樂，竟然刻意虐童詐領保險金。圖擷自youtube
日本一位媽媽為了自己享樂，竟然刻意虐童詐領保險金。圖擷自youtube

日本近來發生一起駭人的虐兒事件。一位34歲的殘障機構員工繩田佳純，其9歲的女兒多次因為身體狀況不佳送醫。直到最近才發現，原來繩田是為了詐領保險金，因此蓄意虐童，讓無辜的女兒長期身心都受創。

根據日本媒體「日刊現代DIGITAL」報導，從2018年起五年來，繩田女兒一共住院治療43次，繩田本人則透過醫療相關的保險，詐領到569萬日幣（約相當於新台幣123萬）左右的金額。每當她缺錢的時候，就會故意不讓小孩子吃東西，或甚至餵食瀉藥，讓小孩子因為血糖過低而送醫治療。

有次繩田女兒在入院前，曾經三天沒有吃過正餐，上一餐已經是幾天前的學校午餐。而中間這幾天，唯一的熱量來源，只有祖父母給他的梅子糖果。更有一整天都沒吃東西的紀錄。由於血糖過低，使得女兒曾出現痙攣、嘔吐、脫水等症狀。

直到某次，繩田和女兒的對話過程被護理師發現，這才瞭解到她虐兒的行為。繩田雖然在五年前離婚，但是本身有份穩定的工作，要過生活應當不成問題。調查發現她詐領的保險金，多半都是拿來購買名牌，或者和男友出遊。完全是為了自己的私慾，讓小孩子平白受苦。

日本 虐童

延伸閱讀

北海道飯店驚見斷頭男屍！生前愛穿女裝 剛跑完派對就被殺

近三年狂打2761次119電話！無業女被警告還不聽 下場曝光

母帶小二生爬富士山「胸痛嘔吐」險遇難！網怒轟：別小看高山

OL廁所小睡五分鐘「竟變失蹤2小時」 醒來發現公司全炸鍋

相關新聞

這麼狠心！母為詐領保險金虐兒 9歲女童「五年住院43次」

日本近來發生一起駭人的虐兒事件。一位34歲的殘障機構員工繩田佳純，其9歲的女兒多次因為身體狀況不佳送醫。直到最近才發現，原來繩田是為了詐領保險金，因此蓄意虐童，讓無辜的女兒長期身心都受創。

吃洗衣粉、喝殺蟲劑成TikTok新挑戰 專家：恐引發腎衰竭

為了在社群媒體上吸引關注，不少人會選擇做出衝動的行為來增加點閱率。近期TikTok上又流行新的挑戰，網友開始吃硼砂、洗衣粉，甚至還有人喝殺蟲劑，讓專家趕緊跳出來制止。

噁爆！乘客「杯裝小便」留車內 小黃司機聞尿騷味洗車才發現

人有三急能夠理解，但也不應將排泄物留在別人車上。有位計程車司機日前在網上控訴乘客惡行，表示有乘客在車上偷偷地用膠杯小便，然後將裝有尿液的膠杯放在車門置物架中。司機懊惱地發現車廂彌漫着尿味，「難怪有尿味，我洗車才發現」。

他花23萬元買下超亂囤積癖屋 整理雜物竟意外賺進900萬元

加拿大一名古董商以7500美元（約23萬元台幣）收購一戶堆滿雜物垃圾的住宅，沒想到整理後卻發現裡面的物品價值超過30萬美元（約937萬元台幣），意外賺進大把鈔票。

太空足球？英專家設計「月球足球賽」望2035年成真

月球上面也能踢足球？英國工程技術學會（Institution of Engineering and Technology）科學家近期發布「月球足球賽」比賽規則，認為隨著科技發展，月球殖民可能性越來越高，最快可能在2035年就能在月球上舉辦足球賽。

客訴「有動物叫聲」發現老鼠！飯店員工處理卻遇怪要求傻了

身處在服務業裡，有時難免會碰到比較特殊的顧客，會提出令人兩難的要求。當服務員碰到這種狀況時，該怎麼去盡量滿足客人，就成了一個大難題。近來日本媒體，就分享了一位飯店員工，曾經遭遇到的特殊狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦