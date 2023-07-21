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他花23萬元買下超亂囤積癖屋 整理雜物竟意外賺進900萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
堆滿雜物的屋子連物品以23萬元出售，沒想到新屋主整理物品拍賣後價值竟超過900萬元。圖擷自紐約郵報
堆滿雜物的屋子連物品以23萬元出售，沒想到新屋主整理物品拍賣後價值竟超過900萬元。圖擷自紐約郵報

加拿大一名古董商以7500美元（約23萬元台幣）收購一戶堆滿雜物垃圾的住宅，沒想到整理後卻發現裡面的物品價值超過30萬美元（約937萬元台幣），意外賺進大把鈔票。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，46歲的阿奇博德（Alex Archbold）在加拿大艾柏塔省（Alberta）經營古董店，除此之外他也常將收購古董的過程拍成影片分享到YouTube上，吸引近54萬名粉絲訂閱。

近期他收購了一處囤積症患者的住家，沒想到卻意外靠此賺大錢。阿奇博德表示，這家住宅的屋主已經過世，不過她生前穿著都非常得體，實在看不出來竟然有囤積症。

阿奇博德原本只是為了拍YouTube影片，才決定要購買這處住宅，不過進到屋內後他還是被超雜亂的情況嚇了一跳。阿奇博德跟太太還有孩子一起整理住宅，沒想到卻在裡面找到裝滿現金的錢包、一根重2.8公斤的銀條、狀滿金戒指和鑽戒的袋子和皮大衣等等。

阿奇博德表示，屋主生前是一位女音樂老師，穿著得體，家中也有很多香奈兒、Burberry等名牌物品。阿奇博德將第一輪整理出來的物品拍賣後，目前已經賺進20萬美元（約625萬元台幣），他認為後續繼續整理其他物品應該還能再拍賣10萬美元（約312萬元台幣）。

YouTube 加拿大

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