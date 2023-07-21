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太空足球？英專家設計「月球足球賽」望2035年成真

聯合新聞網／ 綜合報導
英國工程技術學會專家認為最快在2035年就可能在月球上踢足球。圖擷自每日郵報
英國工程技術學會專家認為最快在2035年就可能在月球上踢足球。圖擷自每日郵報

月球上面也能踢足球？英國工程技術學會（Institution of Engineering and Technology）科學家近期發布「月球足球賽」比賽規則，認為隨著科技發展，月球殖民可能性越來越高，最快可能在2035年就能在月球上舉辦足球賽。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國工程技術學會近期發表「月球足球賽」的比賽規則。未來學家布萊恩．強森（Brian David Johnson）表示，2025年的月球任務即將到來，人類對於月球殖民又向前邁進一步，因此人類應該開始思考在月球生活的各種面向，當然也包含了在月球上運動。

月球上的足球賽將會是5人制，裁判會用全息投影好讓球員有更多空間踢球，紅牌和黃牌也是用投影的方式直接顯示在球員的護目鏡上。由於是在月球上踢足球，球員必須要穿特製的太空服，內建空調系統以避免體溫過高。

除此之外，月球足球賽的比賽時間只有四節各10分鐘，因為專家認為球員要在不熟悉的星球上運動，可能會需要更多時間熟悉環境、補充燃料或修理設備。為了配合月球的無重力環境，月球足球必須經過特殊設計，不像地球上的足球是灌入空氣，而是用海綿狀的凝膠製成。

英國工程技術學會也開放讓英國4到13歲的兒童參與設計「Moon United」的足球設備，希望透過設計發想，讓孩子們展現創造力，認識工程及科技業。

足球 太空

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