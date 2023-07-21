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恐怖！人妻疑丈夫出軌 怒扯「弟弟」致爆血 皮膚及包皮撕脫極駭人
男人最痛除了是妻子外遇，相信莫過於下體受損！法國有人妻僅因懷疑丈夫出軌，一怒之下竟然瘋狂拉扯對方的生殖器官，撕脫其部份皮膚和包皮致血流成河，相當嚇人。人妻目前已因蓄意傷人罪而被警方拘捕；其丈夫雖無生命危險，不過亦因曾襲擊妻子，或將面臨刑事檢控。
外媒報道，事發於7月9日的晚上，法國36歲人妻和45歲的丈夫在家中暢飲喝醉，其間人妻因為懷疑丈夫出軌，欲拿對方手機查證，不料卻被丈夫搶回手機，正是這舉動徹底將她惹惱。
雙方拉扯過程中，人妻緊抓丈夫生殖器官並用力拉扯，竟然撕掉對方部份皮膚以及包皮，使其下體瞬間血流成河，其後仍未足以洩憤，她用力襲擊丈夫耳朵。救護人員透露，到達現場時發現人夫傷口撕裂情況相當嚴重，表情亦極其痛苦，不過他仍意識清醒。
據稱，警方當時立刻以「故意傷害罪」逮捕該人妻，至於她有否在行兇時使用尖銳工具，目前仍在調查中。而被襲人夫經治療後，並無生命危險，雖然他未有被拘捕，不過亦因為曾經襲擊妻子，將面臨刑事檢控。
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文章授權轉載自《香港01》
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