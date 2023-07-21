快訊

被Kolas控殘殺同志 陳瑩喊冤：我音樂系出身 保有真性情

大暑有喜！「1生肖」將得好運獨寵 愛情吉運喜神降臨

天降冷氣機砸死女大生！師傅曝外牆施工「藏多少不定時炸彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖！人妻疑丈夫出軌 怒扯「弟弟」致爆血 皮膚及包皮撕脫極駭人

香港01／ 撰文：桃樂斯
外國有人妻因懷疑丈夫出軌，一怒之下竟然瘋狂拉扯對方的生殖器官，撕脫其部份皮膚和包皮致血流成河，相當嚇人，已被警方以「故意傷害罪」逮捕。（示意圖／資料圖片）
外國有人妻因懷疑丈夫出軌，一怒之下竟然瘋狂拉扯對方的生殖器官，撕脫其部份皮膚和包皮致血流成河，相當嚇人，已被警方以「故意傷害罪」逮捕。（示意圖／資料圖片）

男人最痛除了是妻子外遇，相信莫過於下體受損！法國有人妻僅因懷疑丈夫出軌，一怒之下竟然瘋狂拉扯對方的生殖器官，撕脫其部份皮膚和包皮致血流成河，相當嚇人。人妻目前已因蓄意傷人罪而被警方拘捕；其丈夫雖無生命危險，不過亦因曾襲擊妻子，或將面臨刑事檢控。

外媒報道，事發於7月9日的晚上，法國36歲人妻和45歲的丈夫在家中暢飲喝醉，其間人妻因為懷疑丈夫出軌，欲拿對方手機查證，不料卻被丈夫搶回手機，正是這舉動徹底將她惹惱。

雙方拉扯過程中，人妻緊抓丈夫生殖器官並用力拉扯，竟然撕掉對方部份皮膚以及包皮，使其下體瞬間血流成河，其後仍未足以洩憤，她用力襲擊丈夫耳朵。救護人員透露，到達現場時發現人夫傷口撕裂情況相當嚴重，表情亦極其痛苦，不過他仍意識清醒。

據稱，警方當時立刻以「故意傷害罪」逮捕該人妻，至於她有否在行兇時使用尖銳工具，目前仍在調查中。而被襲人夫經治療後，並無生命危險，雖然他未有被拘捕，不過亦因為曾經襲擊妻子，將面臨刑事檢控。

延伸閱讀：

他有戀童癖！新手媽誕女17天疑未婚夫出軌　查手機驚揭真相更崩潰

捉姦慘劇！拍下妻子出軌證據　人夫往報警途中撞車　後續慘了…

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌 人夫 器官

延伸閱讀

熊熊年初早就成人妻 老公是7年前舊愛

「星光4」冠軍方宥心當人妻了　另一半身分曝光

新婚妻出門「買炸雞」失蹤12天再現身 夫得知真相崩潰離婚

色慾和尚！ 光天化日車震人妻被直擊 女方親戚守車外

相關新聞

恐怖！人妻疑丈夫出軌 怒扯「弟弟」致爆血 皮膚及包皮撕脫極駭人

男人最痛除了是妻子外遇，相信莫過於下體受損！法國有人妻僅因懷疑丈夫出軌，一怒之下竟然瘋狂拉扯對方的生殖器官，撕脫其部份皮膚和包皮致血流成河，相當嚇人。

OL廁所小睡五分鐘「竟變失蹤2小時」 醒來發現公司全炸鍋

平時上班上課，或許難免會碰到自己精神不濟的時候。這時或許有人會選擇偷偷小睡片刻，來讓自己稍微恢復精神。但也可能因為這麼一睡，結果等到醒來之後，卻發現已經過了好幾個小時。近來在日本，就有這麼一起意外的案例。

看過回不去 他陪進產房嚇壞反應讓網友全笑翻

美國阿肯色州一名男子在女友生產時陪同對方進了產房，不過在一旁看著血淋淋的生產過程讓他嚇得臉色發白。男子將照片上傳網路，搞笑的反應讓照片瞬間在網路上瘋傳，不少網友都說「真的太有趣了」。

擔心行李箱被誤拿？男用「1妙招」預防 旅客見超大肖像笑翻

外國一段只有7秒的幽默短片，最近在社交媒體平台上引起網友的熱議！原來在這個短片裡，一個印有巨大男子肖像的行李箱，在機場的行李托運帶上「旋轉...

不「獸」控制！媽買50隻白鴿製造浪漫 卻讓婚禮變成災難現場

外國一名母親，本想在婚禮上放白鴿子，為女兒創造一場夢幻婚禮，不料卻適得其反，婚禮現場竟變「災難」現場...

影╱男發起「哭泣馬拉松」挑戰金氏紀錄！哭一周哭到失明

奈及利亞男子埃貝爾（Tembu Ebere）為了挑戰金氏紀錄，在TikTok上發起連續哭泣的馬拉松活動，只是才挑戰到一半...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦