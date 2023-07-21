客訴「有動物叫聲」發現老鼠！飯店員工處理卻遇怪要求傻了

身處在服務業裡，有時難免會碰到比較特殊的顧客提出令人兩難的要求，當服務員碰到這種狀況時，該怎麼去盡量滿足客人就成了一個大難題。近來日本媒體，就分享了一位飯店員工，曾經遭遇到的特殊狀況。

根據日本媒體「TRILL News」報導，一位擔任服務員的男性，有一次碰到有顧客客訴，表示從隔壁的房間裡，傳來某種動物的叫聲。男子急忙趕去該房間察看，發現有一隻小老鼠，正在房間裡頭跑來跑去。

碰到這個狀況，男服務生立刻向房客道歉，並且準備將客人換到另外一個房間。然而，客人卻告訴服務人員，表示他覺得這隻老鼠很特別，想要讓老鼠過來他這個房間，和他一起住上一晚。且表情相當認真，完全不像是開玩笑的樣子。

男子聽到這話，一時間驚訝到說不出話來。最終因為衛生方面的考量，還是安排顧客轉移到其他客房，但顧客依然從頭到尾，表示對那隻老鼠相當感興趣。男服務員後來仍不停思索，究竟在面對到類似的情況時，該如何在遵守飯店規範的考量下，又能滿足顧客要求。