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OL廁所小睡五分鐘「竟變失蹤2小時」 醒來發現公司全炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
一位OL在公司想小睡片刻五分鐘，但卻意外昏迷了兩小時。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位OL在公司想小睡片刻五分鐘，但卻意外昏迷了兩小時。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

平時上班上課，或許難免會碰到自己精神不濟的時候。這時或許有人會選擇偷偷小睡片刻，來讓自己稍微恢復精神。但也可能因為這麼一睡，結果等到醒來之後，卻發現已經過了好幾個小時。近來在日本，就有這麼一起意外的案例。

根據日本媒體「fashion trend news」報導，有一位當上班族的A小姐，因為前一天和人喝到太晚，導致第二天上班時，身體仍不太舒適。特別是睡意十分強烈，怎麼樣都消解不掉。

於是，A小姐決定先去廁所，想說在裡頭稍微閉目養神個五分鐘，或許就能恢復精神。然而過一陣子後，A小姐聽到同事的敲門聲，並且大聲詢問「A小姐你在嗎？沒事嗎？」讓A小姐緊急確認時間，發現原先只是想小睡個五分鐘的她，醒來時卻已經二個小時後了。

而在A小姐跑去廁所睡覺的這段期間，公司裡也發現A小姐不見了，因而引發一場騷動，拚命地到處找人。A小姐只好藉口說自己似乎貧血，所以一不小心就昏了過去，並且當天從公司早退。這也讓A小姐暗自決定，未來再怎麼想睡，也絕對不要到廁所裡閉目養神了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 上班族 職場

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