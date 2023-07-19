擔心行李箱被誤拿？男用「1妙招」預防 旅客見超大肖像笑翻
外國一段只有7秒的幽默短片，最近在社交媒體平台上引起網友的熱議！
原來在這個短片裡，一個印有巨大男子肖像的行李箱，在機場的行李托運帶上「旋轉」，等待主人領取。
這引起現場幾個等領取行李的乘客的注意，有人忍不住拿起手機拍下來並上傳到網路上分享。
該行李的主人是否因擔心別人拿錯或認錯托運行李，才突發奇想用自己的肖像做設計，然後包裹住整個行李箱，如此一來，就無需擔心行李箱失蹤的問題。
來自泰國的TikTok用戶realhun分享了這則影片，吸引大批網友留言，「這樣再拿錯我也沒辦法了」、「如此一來肯定沒有人會偷」、「天才」、「一個避免行李箱事故發生的最好方式」。
不過，相關影片和貼文並沒有註明時間和地點。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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