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擔心行李箱被誤拿？男用「1妙招」預防 旅客見超大肖像笑翻

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外國友人將自己的臉印在行李保護套上，藉此避免他人拿錯行李廂。圖／取自TikTok影片
外國友人將自己的臉印在行李保護套上，藉此避免他人拿錯行李廂。圖／取自TikTok影片

外國一段只有7秒的幽默短片，最近在社交媒體平台上引起網友的熱議！

原來在這個短片裡，一個印有巨大男子肖像的行李箱，在機場的行李托運帶上「旋轉」，等待主人領取。

這引起現場幾個等領取行李的乘客的注意，有人忍不住拿起手機拍下來並上傳到網路上分享。

該行李的主人是否因擔心別人拿錯或認錯托運行李，才突發奇想用自己的肖像做設計，然後包裹住整個行李箱，如此一來，就無需擔心行李箱失蹤的問題。

來自泰國的TikTok用戶realhun分享了這則影片，吸引大批網友留言，「這樣再拿錯我也沒辦法了」、「如此一來肯定沒有人會偷」、「天才」、「一個避免行李箱事故發生的最好方式」。

不過，相關影片和貼文並沒有註明時間和地點。

@realhun

จบบบ 55555555555 #tiktok #tiktokพาเที่ยว #fypシ #fyp

♬ Funny - Gold-Tiger

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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