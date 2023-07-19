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教堂活春宮影片瘋傳！男女激戰引圍觀　拍片者笑言︰蒙主賜福

香港01／ 田中貴
圖為教堂示意圖，非新聞當事地點。圖片來源/ingimage
圖為教堂示意圖，非新聞當事地點。圖片來源/ingimage

教堂場所理應是神聖不可侵犯的地方，但男女情到濃時，聖地都變「性地」？南美國家哥倫比亞最近瘋傳1條教堂活春宮的影片，數名女網友拍到1對男女不顧眾人目光，當眾在教堂外上演性行為動作，引來拍片者圍觀取笑，有人甚至笑言「他們在教堂前面這麼做，必蒙耶和華賜福」。影片瘋傳後有人直斥該對男女行為離譜，屬褻瀆宗教及有違道德，呼籲警方介入調查。

事件發生在哥倫比亞拉梅薩（La Mesa）地區的聖芭芭拉教堂（Saint Barbara Church）外，影片被上載至Twitter並瘋傳，片長約10秒，可見該對男女當時正躺在教堂外的地板上半裸交疊，男方更不斷在女子身上摩擦，臂部不斷擺動，其不雅行為吸引不少民眾圍觀，但他們仍然旁若無人繼續性行為動作，數名拍攝影片的女子忍不住笑出聲，一度笑稱「他們在教堂前面這麼做，必蒙耶和華賜福」。

影片引來網友關注，直斥有關行為有傷風化，且不尊重宗教，要求警方拉人。該對男女身分未明，但若執法部門展開調查，相信可確認到他們的身分，一旦以涉嫌「在公共場合暴露或從事性行為」罪名作出起訴，他們可能會面臨53萬哥倫比亞披索罰款（約3850新台幣）。

當地近日亦曾發生類似當眾「激戰」事件，一對男女在帕洛內格羅國際機場附近街頭「愛愛」，同樣被途人拍攝和舉報，當局正調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》

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