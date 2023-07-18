神秘男死後被發現「冒充他人多年」 5個兒子沒人知道父親真實身分

新加坡一個家庭在父親去世後，赫然發現他一直冒用他人的身份生活，而他真正的身份至今仍是個謎。

這名神秘男子生前已婚，同妻子有五個兒子，去世前同小兒子住在新加坡芽籠峇魯的租屋處。

去年8月5日，他在家中突然暴斃，初步判斷死因是冠狀動脈疾病。警方在查案時，起初根據他小兒子報出生證明書「父親」一欄的資料，以為他的名字是「Abdul Rahman Majid」，但後來卻發現在死者家中找不到他的身份證或護照。此外，不論是新加坡的身份資料庫，還是馬來西亞或印尼的資料庫，都找不到同他的指紋相符的身份資料。

查案的警員經調查後發現，真正的Abdul Rahman Majid是一名患有精神分裂症的69歲男子，他自1994年起，因為患病而長期住在療養院。

當地驗屍庭18日針對神秘男子的死因展開研訊時，警方仍無法確認男子的身份。驗屍庭法官已下令警方進行進一步的調查，包括向建屋發展局和回教婚姻註冊局查詢，以及到死者生前經常光顧的咖啡店查案。有關調查結果將擇日公佈。

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