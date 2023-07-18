女友比女兒還小！網酸「只是要錢」63歲男堅稱25歲女友是真愛

美國紐澤西州一名63歲男子愛上小自己38歲的年輕女子，即使對方年紀比自己女兒還小，周遭眾人也都不看好，男子還是堅持認為兩人之間是「真愛」。

據《鏡報》（Mirror）報導，63歲的克勞迪奧（Claudio Spilatro）原本有一段長達18年的婚姻，不過離婚後他就開始非常積極地尋找新對象。當時他註冊了一個「有錢人專用」的交友軟體，希望能夠找到「活潑的另一半」，在2017年時認識當年才18歲的賽米（Simee Atadja）。

賽米說自己當時覺得跟同齡的「魯蛇」交往很煩，所以上交友軟體看看能不能找到成熟、年長又聰明的男人。克勞迪奧有一個34歲的女兒，就算賽米現在已經25歲還是比他的女兒小，不過年齡卻沒有成為兩人相愛的阻礙。

兩人第一次見面出去吃飯就天雷勾動地火，從此克勞迪奧就常常帶賽米搭頭等艙出國遊玩、住五星級飯店，甚至請私廚到自家做菜。雖然兩人愛得甜蜜，卻有不少人都不看好兩人的忘年之戀。有不少網友留言說賽米根本是被克勞迪奧「綁架」，也有網友說賽米是在利用克勞迪奧享受物質生活。

賽米受訪時表示，她認為克勞迪奧非常真誠，也讓她快樂地做自己，有錢只是他其中一個優點。對於網友批評她每個月到各國遊玩、利用克勞迪奧享受物質生活，賽米說她不覺得這樣的生活有什麼問題，強調自己「就是喜歡能照顧我的男人」。