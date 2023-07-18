快訊

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友比女兒還小！網酸「只是要錢」63歲男堅稱25歲女友是真愛

聯合新聞網／ 綜合報導
賽米跟男友克勞迪奧相差38歲仍譜出一段忘年之戀。圖擷自鏡報
賽米跟男友克勞迪奧相差38歲仍譜出一段忘年之戀。圖擷自鏡報

美國紐澤西州一名63歲男子愛上小自己38歲的年輕女子，即使對方年紀比自己女兒還小，周遭眾人也都不看好，男子還是堅持認為兩人之間是「真愛」。

據《鏡報》（Mirror）報導，63歲的克勞迪奧（Claudio Spilatro）原本有一段長達18年的婚姻，不過離婚後他就開始非常積極地尋找新對象。當時他註冊了一個「有錢人專用」的交友軟體，希望能夠找到「活潑的另一半」，在2017年時認識當年才18歲的賽米（Simee Atadja）。

賽米說自己當時覺得跟同齡的「魯蛇」交往很煩，所以上交友軟體看看能不能找到成熟、年長又聰明的男人。克勞迪奧有一個34歲的女兒，就算賽米現在已經25歲還是比他的女兒小，不過年齡卻沒有成為兩人相愛的阻礙。

兩人第一次見面出去吃飯就天雷勾動地火，從此克勞迪奧就常常帶賽米搭頭等艙出國遊玩、住五星級飯店，甚至請私廚到自家做菜。雖然兩人愛得甜蜜，卻有不少人都不看好兩人的忘年之戀。有不少網友留言說賽米根本是被克勞迪奧「綁架」，也有網友說賽米是在利用克勞迪奧享受物質生活。

賽米受訪時表示，她認為克勞迪奧非常真誠，也讓她快樂地做自己，有錢只是他其中一個優點。對於網友批評她每個月到各國遊玩、利用克勞迪奧享受物質生活，賽米說她不覺得這樣的生活有什麼問題，強調自己「就是喜歡能照顧我的男人」。

兩性關係 交友軟體 美國

延伸閱讀

「那醜妞瘋狂迷戀我」 女子發現丈夫訊息超心碎

影／女子蒐集掉髮23年成「超巨大髮球」 網友看了全崩潰

影／某天睡醒口音突然改變 女子患怪病上網求救

影／《浩劫重生》真人版！男與愛犬海上漂流三個月 直升機眼尖發現他

相關新聞

女友比女兒還小！網酸「只是要錢」63歲男堅稱25歲女友是真愛

美國紐澤西州一名63歲男子愛上小自己38歲的年輕女子，即使對方年紀比自己女兒還小，周遭眾人也都不看好，男子還是堅持認為兩人之間是「真愛」。

影／《浩劫重生》真人版！男與愛犬海上漂流三個月 直升機眼尖發現他

單獨被困在荒島上，只能靠著捕魚、鑽木取火等原始生存技能活命，這是電影《浩劫重生》的故事情節，不過卻成了澳洲一名男子的真實夢靨。

新婚婦用老公電腦！驚揭丈夫「多人運動」AV片 婚前1個月收山

結婚後收心養性，不代表可以隱瞞往事。

別在炎夏獨闖墓園！僧侶點出超實在理由 網友憶傷心往事：母親就是這樣走的…

日本的盂蘭盆節（中元節）在八月，因此對日本人來說，夏天也是屬於怪談、鬼故事及試膽大會的日子。然而近來有位日本僧侶卻警告大眾，別在夏天獨自擅闖墓園，並分析其中令人意想不到的理由。

4歲女兒沒見過親爸…以為尪在新加坡養家糊口 妻聞真相心碎

印尼一名女子從女兒出生開始就獨自照顧她，如今女兒已經四歲了，但小女孩未曾見過親生父親一面，女子一直以為丈夫因為在新加坡忙於工作而無法回家，但卻發現丈夫在異地有了新歡…

新婚妻出門「買炸雞」失蹤12天再現身 夫得知真相崩潰離婚

這樣的婚姻也太傻眼了吧。印尼一名人妻與丈夫結婚後第一天，告知對方要出門「買炸雞」後便再沒回家，妻子突然人間蒸發讓丈夫擔心不已，決定報警尋人。人妻失蹤12天後，終被警方尋回，丈夫得知失蹤原因後心碎傻眼，最終決定離婚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦