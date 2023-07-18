影／《浩劫重生》真人版！男與愛犬海上漂流三個月 直升機眼尖發現他

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聯合新聞網／ 綜合報導
沙達克跟愛犬貝拉在太平洋上漂流了三個月才獲救。圖擷自紐約郵報
沙達克跟愛犬貝拉在太平洋上漂流了三個月才獲救。圖擷自紐約郵報

單獨被困在荒島上，只能靠著捕魚、鑽木取火等原始生存技能活命，這是電影《浩劫重生》的故事情節，不過卻成了澳洲一名男子的真實夢靨。

據《紐約郵報》（New York Post）報導， 51歲的澳洲男子沙達克（Tim Shaddock）原本想要航海旅行，沒想到卻在半路遇上暴風雨，讓他跟愛犬卡在海上動彈不得，一待就是三個月，幸好最後仍幸運獲救。

報導指出，沙達克原本跟愛犬貝拉（Bella）在今年（2023）四月從墨西哥的拉巴斯（La Paz）出發，原本打算航海到法屬波利尼西亞（French Polynesia）旅行，沒想到才出海幾週就遇上暴風雨，導致船隻受損。沙達克跟愛犬就這樣在太平洋漂流三個月，過程中靠著喝雨水、吃生魚活了下來。

7月12日，一架直升機在陪同漁船出海捕魚時，發現沙達克的船隻在海中載浮載沉，沙達克才終於成功獲救。他獲救時滿臉鬍鬚、衛生狀況不太好，看起來很瘦弱，不過並沒有任何健康問題。沙達克在接受澳洲當地媒體採訪時表示，他已經在海上待了很久的時間，不過他的健康狀況很好，現在只想要好好休息跟好好吃東西。

海洋生存專家提普唐（Mike Tipton）表示，沙達克能夠獲救靠的是「運氣與技巧」，他的位置剛好在比較溫暖的海域，也能獲得新鮮的水源，而且有個活生生的同伴「貝拉」陪伴他，也能給予他心理上的支持，讓他能夠度過這次磨難。

澳洲 直升機

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