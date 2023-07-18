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新婚婦用老公電腦！驚揭丈夫「多人運動」AV片 婚前1個月收山

香港01／ 田中貴／報導
少婦使用丈夫電腦，意外揭發對方婚前經營3個性愛照片和影片頻道，記錄他提供性服務期間和多名女顧客「多人運動」。示意圖／ingimage
少婦使用丈夫電腦，意外揭發對方婚前經營3個性愛照片和影片頻道，記錄他提供性服務期間和多名女顧客「多人運動」。示意圖／ingimage

結婚後收心養性，不代表可以隱瞞往事。馬來西亞一名新婚8個月的少婦日前使用丈夫的手提電腦時，見到丈夫的Telegram網頁帳戶收到一名懷疑女性用戶傳送的信息，於是按入了解，意外揭發丈夫在婚前經營3個性愛照片和影片頻道，而且更是親身上陣擔任「男主角」，記錄他提供性服務期間和多名女顧客「多人運動」，令到少婦非常崩潰。

一名專門在網上分享兩性趣聞和接受匿名投稿的KOL，最近在Twitter上載多張文字截圖，顯示收到一名女子的投稿。女子表示，有一日使用丈夫的手提電腦時，社交程式Telegram突然彈出信息，顯示一名女性的名字，「打開電腦一連上網路，電腦就跳出訊息通知，最初我並沒有理會，因為這是他的隱私，沒想到卻看到有女人發訊息給他。身為妻子的我當然會起疑」。

少婦在好奇心的驅使下點開了信息，內容卻是關於免費的內容合作等事宜，令她非常困惑，因她從來未曾聽過丈夫經營網上創作內容。豈料當她繼續查看信息時，才得知丈夫原來長期透過Twitter與Telegram提供性服務和拍攝性愛影片，傳送信息連結給他的都是一眾女顧客。

女子表示，雖然丈夫婚前一個月已經沒有更新影片，但仍然感到震驚和難過，她其後雖然選擇不拆穿對方，但一直對丈夫表現冷淡。最終丈夫意識到妻子得悉真相，所以主動坦白一切。

丈夫希望她能夠體諒和接受自己的過去，少婦則指作為一名穆斯林，她對丈夫的行為感到心碎，但她會努力嘗試接受丈夫的過去，當作一個婚姻考驗。

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文章授權轉載自《香港01》

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