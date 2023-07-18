別在炎夏獨闖墓園！僧侶點出超實在理由 網友憶傷心往事：母親就是這樣走的…
日本的盂蘭盆節（中元節）在八月，因此對日本人來說，夏天也是屬於怪談、鬼故事及試膽大會的日子。然而近來有位日本僧侶卻警告大眾，別在夏天獨自擅闖墓園，並分析其中令人意想不到的理由。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，長崎縣大村市長安寺的僧侶「吉田武士」指出，如果想在夏天前往墓地參拜，一定要兩個人同行，避免單獨行動。但原因並不是夏天容易鬧鬼，而是缺乏遮蔽的墓地，在烈日的照射之下，整個區域都會非常炎熱，容易有中暑的風險。
除此之外，墓園中可能還有蜜蜂、毒蛇流竄，如果不慎倒下，也很難及時被他人發現急救。因此在前往墓地時，一定要結伴同行，特別是高齡者更要注意安全。而為了避免現場高溫，可以選在天氣比較涼快的清晨及傍晚前往，並注意休息與水分補給。
本当にある怖い話です。— カレー坊主 (@curry_boz) July 10, 2023
夏のお墓参りは出来れば２人以上で行ってください。墓地には１人で行かないほうがいいです。…
許多網友看到這則貼文，紛紛回應「還以為會是靈異類的恐怖故事，結果居然是現實的」、「這真的是很重要的呼籲」、「墓地沒什麼土，地上溫度超高的」、「以前去就曾經發現中暑暈倒的人，急忙叫了救護車」，也有一個網友想起悲傷的往事「我母親三年前，就是夏天一人去墓園除草中暑過世的」。
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