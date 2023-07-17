4歲女兒沒見過親爸…以為尪在新加坡養家糊口 妻聞真相心碎

印尼一名女子從女兒出生開始就獨自照顧她，如今女兒已經四歲了，但小女孩未曾見過親生父親一面，女子一直以為丈夫因為在新加坡忙於工作而無法回家，但卻發現丈夫在異地有了新歡。得知真相后，女子痛心地離婚，並在網上分享其經歷。

《8視界新聞網》根據星洲網報導，這位印尼女子菲拉表示，四年前她的丈夫為了養家糊口到新加坡工作，從此沒有回過家。這四年來，夫妻倆只能通過手機保持聯繫，甚至在女兒出生時，丈夫也沒有陪在妻子身邊。

她說：「如今女兒都已經四歲了，卻從沒見過父親一面，都是我一個人辛苦帶大孩子」。

菲拉一直以為丈夫工作忙碌，因此沒有時間回家，但她沒想到丈夫已經在獅城另結新歡，所以拋妻棄女。

她表示，若不是身邊的朋友把丈夫和女子的親密照傳給她，她還會繼續被蒙在鼓裡，「以為丈夫是一個負責任的忠心漢」。

她還說：「難怪，他回覆的訊息都非常簡短冷漠，我以為是公務繁忙，卻沒想到是這樣」。

菲拉忍痛向丈夫提出離婚，並揚言將會把他的醜聞告訴家人。

此外，她在社交媒體上公開揭發丈夫的不忠，併發佈了丈夫與新歡的對話截圖。目前該視頻已經被刪除。