快訊

郭台銘投書華盛頓郵報 批賴清德不該放棄一中各表框架談判

機師降落前昏倒！女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

新婚妻出門「買炸雞」失蹤12天再現身 夫得知真相崩潰離婚

香港01／ 撰文／布萊恩
印尼一名人妻與丈夫結婚後第一天，告知對方要出門「買炸雞」後便再沒回家。 示意圖／ingimage
印尼一名人妻與丈夫結婚後第一天，告知對方要出門「買炸雞」後便再沒回家。 示意圖／ingimage

這樣的婚姻也太傻眼了吧。印尼一名人妻與丈夫結婚後第一天，告知對方要出門「買炸雞」後便再沒回家，妻子突然人間蒸發讓丈夫擔心不已，決定報警尋人。人妻失蹤12天後，終被警方尋回，丈夫得知失蹤原因後心碎傻眼，最終決定離婚。

綜合外媒報道，印尼26歲男子法赫米（Fahmi Husaeni）於6月25日與交往5個月的21歲女子安吉（Anggi Anggraeni）結婚。

本以為是幸福美滿的開始，沒想到「噩夢」來得這麼突然，新婚第二天，安吉說要出門「買炸雞」卻一去不回，連父母都聯絡不到她。法赫米擔心安吉出意外，於是報警尋人。事件曝光後，網民也一呼百應，幫忙轉發尋人帖文。

然而事件近日有驚人進展！警方於7月8日，即安吉失蹤約12天後，在萬隆尋獲安吉，當時她正與前男友約會。原來安吉一直忘不了前男友，與法赫米新婚第二天終按捺不住，決定與前男友私奔，直到被警方找到，才在前男友陪同下回娘家。

法赫米知悉真相後頓時心碎，與女方及家屬商討後，決定協議離婚，成全安吉與前男友。不少網民也為法赫米的遭遇感到惋惜，祝福他早日放下妻子，尋找真正幸福。

延伸閱讀：

狗血！姐妹同時懷孕　人妻揭親姐與老公偷情3年　崩潰卻無法離婚…

恐怖！34歲人妻怒砍20歲夫陰莖　爆血痛苦下場慘　調查揭心酸內情

文章授權轉載自《香港01》

印尼

延伸閱讀

專訪／離婚後拒當魁儡 林采緹考照要讓更多人「性福」

劉至翰2次離婚拍婚紗照！「新娘」看鏡中人曝真實心聲

色慾和尚！ 光天化日車震人妻被直擊 女方親戚守車外

夫做DNA鑑定證實5歲女非親生 妻喊冤沒出軌揭崩潰真相

相關新聞

新婚愉快！準新人寄喜帖給麥當勞 驚喜收「雞塊花束」回禮

新加坡一對即將邁入禮堂的新人，交往時經常在麥當勞約會，因此結婚時決定寄喜帖給麥當勞，沒想到竟意外收到「雞塊花束」回禮，小...

搭飛機也要敬老尊賢？掏腰包升級機位卻被老夫妻霸佔 他不讓座反遭白眼

搭飛機付費升級座位，卻因不讓老人家坐遭到其他乘客投來不解和鄙視的眼光，男子上網申訴：「這是我付費升級的座位，不讓給老人家，反而被機上乘客撻伐和用鄙視的眼光看著我…

40年前改寫了世界！日本任天堂「紅白機」電玩經典

「40年前，一款家用主機的誕生，改寫了人類的遊戲史....」國際知名的遊戲公司任天堂，在1983年7月15日正式發售了8位元的家用遊戲主機Famicom——也就是俗稱的「紅白機」——全球暢銷超過6,100萬台，不僅奠定了日本任天堂一強獨霸地位、影響了全球的電玩遊戲開發，從紅白機時代創造出的「電玩名人」，也是今日電競技藝發展的基礎。而到今年2023年，正是紅白機問世40週年的紀念日。

新婚妻出門「買炸雞」失蹤12天再現身 夫得知真相崩潰離婚

這樣的婚姻也太傻眼了吧。印尼一名人妻與丈夫結婚後第一天，告知對方要出門「買炸雞」後便再沒回家，妻子突然人間蒸發讓丈夫擔心不已，決定報警尋人。人妻失蹤12天後，終被警方尋回，丈夫得知失蹤原因後心碎傻眼，最終決定離婚。

他好奇買DNA檢測包竟意外揭家人真實關係 毀了父母33年婚姻

電視劇中，常常播出父母將孩子養大後，卻發現不是親生的劇情，刺激又狗血的橋段深受觀眾喜愛，成為眾人茶餘飯後的日常談資，不曾想如此戲劇化的情節竟然在現實中上演。日前，國外一名男子趁DNA檢測試劑打折時買了2組，沒想到竟意外揭露母親不為人知的秘密。

中年男的奇幻漂流！澳洲船員攜愛犬受困海上 2個月喝雨水吃生魚終獲救

澳洲1名船員帶著他的狗自墨西哥出發準備橫渡太平洋，不料船隻失去動力，漂流2個月後才奇蹟似獲救，全靠喝雨水和吃生魚渡過難關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦