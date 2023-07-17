新婚妻出門「買炸雞」失蹤12天再現身 夫得知真相崩潰離婚

這樣的婚姻也太傻眼了吧。印尼一名人妻與丈夫結婚後第一天，告知對方要出門「買炸雞」後便再沒回家，妻子突然人間蒸發讓丈夫擔心不已，決定報警尋人。人妻失蹤12天後，終被警方尋回，丈夫得知失蹤原因後心碎傻眼，最終決定離婚。

綜合外媒報道，印尼26歲男子法赫米（Fahmi Husaeni）於6月25日與交往5個月的21歲女子安吉（Anggi Anggraeni）結婚。

本以為是幸福美滿的開始，沒想到「噩夢」來得這麼突然，新婚第二天，安吉說要出門「買炸雞」卻一去不回，連父母都聯絡不到她。法赫米擔心安吉出意外，於是報警尋人。事件曝光後，網民也一呼百應，幫忙轉發尋人帖文。

然而事件近日有驚人進展！警方於7月8日，即安吉失蹤約12天後，在萬隆尋獲安吉，當時她正與前男友約會。原來安吉一直忘不了前男友，與法赫米新婚第二天終按捺不住，決定與前男友私奔，直到被警方找到，才在前男友陪同下回娘家。

法赫米知悉真相後頓時心碎，與女方及家屬商討後，決定協議離婚，成全安吉與前男友。不少網民也為法赫米的遭遇感到惋惜，祝福他早日放下妻子，尋找真正幸福。

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文章授權轉載自《香港01》