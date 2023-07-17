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美國女飆破400公斤「下床都困難」 一遭遇讓她決心甩肉獲重生

聯合新聞網／ 綜合報導
一位美國女子過去因為愛吃高熱量食物，體重曾來到400多公斤。圖擷自IG
一位美國女子過去因為愛吃高熱量食物，體重曾來到400多公斤。圖擷自IG

肥胖是許多現代人常有的困擾，如果沒有節制飲食，又缺乏運動，體重飆破三位數也不是沒有可能。美國有一位名為卡翠娜（Catrina Raiford）的47歲女性，就曾一度胖到超過400公斤，造成許多問題。所幸她後來瘦身成功，甩去身上大部分的肥肉，讓自己獲得重生。

根據日本媒體「Techinsight」報導，卡翠娜從小就喜歡速食、碳酸飲料、甜甜圈和巧克力這些高熱量食物。長期不健康飲食之下，讓她14歲體重就飆升到203公斤。儘管為了改善飲食習慣，她一度到精神科治療八個月，但還是沒有起色。

21歲時，卡翠娜體重已經來到285公斤，腳也無法支撐自己的龐大身軀，甚至連從床上爬起來都辦不到。卡翠娜的一切生活起居，舉凡洗澡、換衣服、上廁所等等，都得仰賴妹妹的幫忙。無法移動的卡翠娜，平時更只能上網打發時間，讓她的肥胖狀況越來越嚴重，體重一度來到433公斤。

有一次卡翠娜因為呼吸困難，需要緊急送醫。但是因為身軀太過龐大，救護隊為了要搬運她，還得破壞住宅的牆壁，並用起重機把她連人帶床吊起來，放到卡車上載運至醫院。這件事讓卡翠娜徹底醒悟，認為不能再繼續放任自己，一定要想辦法減重。

於是卡翠娜接受了瘦身的治療，進行飲食熱量的控管，稍微改善了呼吸狀況。後來，她又進行了胃繞道手術，並且持續瘦身。20年後的現在，她的體重已經降到136公斤，等於甩掉了接近300公斤的肥肉。這讓她徹底體悟，認為只要相信自己、永不放棄，就能夠獲得重生。

日本 健康飲食 肥胖

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