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驚險瞬間曝！自家天花板突倒塌 柬埔寨機警媽帶4孩避過死神
柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）一間住宅7月初發生嚇人的天花板倒塌意外，幸好屋內母親機警，及時發覺有異，令她與4個孩子都能避過一劫，影片在網路熱傳。
《紐約郵報》7月13日報導，事發於7月3日，母親斯雷（Pip Srey）完成工作不久，在家照顧4名孩子，她手抱着1名嬰兒，另有1名幼童正使用學行車，還有另外兩個年紀較長、可以自行跑動的孩子。
根據影片，屋內突然傳出聲音，斯雷察覺有異，急忙帶着嬰兒，與兩名年紀較長的孩子一起逃跑，不久她折返，一手抱着嬰兒，另一手抓着幼兒車手柄，把幼童也帶走。幸好她動作迅速，在她們離開鏡頭後，天花板隨即塌下，場面驚險。
斯雷猶有餘悸稱「若果屋頂塌下來壓到他（幼童），他就會死了。當我看到屋頂倒塌，本能地就想逃跑」。
負責維修該住宅的建築商後來指，是施工質量差及近日的大雨導致天花板倒塌。
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文章授權轉載自《香港01》
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