「吻別」勾起回憶殺…計程車司機1舉動 獲老夫婦暖贈2100元小費
一名計程車司機日前分享一段音樂俘獲人心的經歷，他在車上播放了幾首懷舊歌曲，竟獲得了逾90新元（約新台幣2100元）的小費。
這名於新加坡計程車公司「康福德高」工作的司機Ann Wong，周三（12日）通過社交媒體Facebook發文時表示，自己接了一對印尼華人老夫婦，一路上他播放了四首曲子，包括《只要你過得比我好》、《選擇》、《心如刀割》和《吻別》。
三人除了就歌曲進行交流外，他們甚至一起唱歌。
這趟車程的收費為9.60新元（約新台幣223元），不過妻子卻給了Ann Wong一張100元紙幣（約新台幣2332元）。
根據貼文，他當時回道：「阿姨，這是一張100元紙幣。我沒有零錢，你有10元嗎？」
妻子卻說這100元就是給他的，還感謝他播了這麼美妙的歌曲，勾起了他們年輕時的回憶。
Ann Wong對夫婦倆的慷慨表示感激。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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