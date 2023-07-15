正妹滑手機過馬路險被撞！脫衣「露胸」道歉網看傻眼

為免釀成車禍，過馬路時謹記不要看手機！外國有女子日前因為全神貫注看手機，沒留意已走出馬路，險些被車輛撞到，相當驚險。不過令人意外的是她並沒有退回行人路，反而停在原地，更當眾拉開外套拉鏈，露出胸部給司機看，疑向對方道歉。片段被分享至網上後惹來熱議，有留言笑指「我接受她的道歉」、「我想誰都不好意思再抱怨」。

綜合外媒報導，事發於上周一（3日）疑於俄羅斯的鬧市街頭，有女生疑因專注看手機和聽音樂，沒留意正橫過馬路，險些被從後駛至的車輛撞上，她竟從容淡定拉下外套拉鏈，露出「雙峰」向司機道歉。司機事後將其行車紀錄所拍到的畫面分享至Twitter，亦不禁驚歎表示「她知道做錯了，並已盡其所能地道歉」。

圖片所示，該司機原本駛在暢通無阻的馬路上，突然有疑似帶着耳機聽音樂和專注玩手機的女生從車旁頭右邊出現，她並無注意正走在車道，幸好司機緊急剎車才沒有造成意外，而女生當然亦因此被嚇到。可是她之後竟然沒有馬上離開馬路，慢慢舉起雙臂，面帶微笑，更突然伸手拉下上身外套拉鍊，露出胸部給司機看，疑用此方法道歉，繼而離開馬路。

事後片段被瘋傳和惹來網友熱議，大多留言都對女子舉動感到傻眼，不過亦有人笑稱「我接受她的道歉」、「她都這樣做了，我想誰都不好意思再抱怨」、「請問城市和名稱？她固定每天下午過馬路嗎？」；另有人指出男女身份存差別，做類似事情的結果可能亦天淵之別，「換成男生為了道歉，露出某個東西的話…」。

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文章授權轉載自《香港01》