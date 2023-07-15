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弟吵架丟書包！剪刀飛出插入9歲姊姊頭骨 等一周才動手術原因超心酸

香港01／ 夏洛特
圖為剪刀示意圖。圖片來源/ingimage
圖為剪刀示意圖。圖片來源/ingimage

家長除了要妥善放置家中利器，亦應教導孩子小心。菲律賓1名9歲女童和弟弟爭執，弟弟憤而將藏有剪刀的書包擲向她，結果剪刀意外飛出插在女童頭骨。無奈女童一家生活拮据，未能負擔手術費，所以剪刀就插在女童頭上1周之久，直至有好心人捐款給女童做手術，困境才得以解決。

綜合外媒報導，菲律賓9歲女童拉加（Nicole Raga）和5歲弟弟在家中爭吵，其間弟弟氣憤地用書包擲向拉加，書包擊中拉加頭部。不巧的是書包中藏有剪刀，剪刀意外飛出直插拉加頭部，刀尖卡在了拉加頭骨。

拉加痛苦大叫，引起父親注意。父親見到拉加頭部傷勢，驚慌地將她送到醫院。可是，拉加家境貧困，無法負擔3萬披索（約16,555新台幣）的手術費，所以拉加一直未能做手術，只能頭部插着剪刀地在醫院呆等。不幸中的大幸是，因為頭骨保護，拉加只是皮外傷，大腦沒有受損。

有熱心當地人得知拉加情況後，紛紛捐款給她。周日（9日），在醫院躺了1周的拉加終於可以接受手術，將頭上剪刀移除。她的家人表示，拉加傷口正在癒合，很快會回復正常。他們感謝捐款人，又表示已經檢查好家中一切，確保孩子將來不會再發生類似事故。

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文章授權轉載自《香港01》

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