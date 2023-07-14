影／某天睡醒口音突然改變 女子患怪病上網求救

英國一名女子某天早晨醒來，突然發現自己的英語口音變成威爾斯口音，檢查以後才發現是因罹患「功能性神經性症狀障礙」（Functional Neurological Symptom Disorder）造成的。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，柯爾斯（Zoe Coles）是英國本地人，從出生以來就一直住在林肯郡（Lincolnshire），一個半月前她睡醒時發現自己的口音變成德國口音，後來又轉變成威爾斯口音，但她根本就沒去過威爾斯。

柯爾斯在去年（2022）診斷出患有功能性神經性症狀障礙，罹患這種障礙的病患是因心理上受到創傷或挑戰，進而引發生理反應。患有功能性神經性症狀障礙的患者可能會出現癱瘓、失去平衡感、吞嚥困難、語言障礙、視力障礙或聽力障礙等症狀。

不過像柯爾斯這樣因為功能性神經性症狀障礙而出現「外國口音症候群」（Foreign accent syndrome）的案例十分少見。外國口音症候群通常是因為中風等腦損傷，導致患者在說母語時出現其他地區的口音。

柯爾斯表示，因為罹患功能性神經性症狀障礙，導致她陷入慢性疼痛的折磨，甚至還有段時間不能說話跟行走。現在她出現不同地區的口音，卻找不到方法解決，因此她也將自己的經歷po上TikTok，希望能夠找到有相似經歷的病友彼此幫助。