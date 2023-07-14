印度男冒充醫生、工程師騙婚15女 因「英文太差」露餡被抓包
印度一名男子在網路上冒充醫生和工程師，近十年來行騙娶了至少15名女子，甚至生下4個孩子，但因英文太差而讓許多人起疑。
《8視界新聞網》根據《印度快報》報導，印度邦加羅爾這名35歲男子納亞克（Mahesh KB Nayak）被他今年初娶的軟體工程師妻子舉報之後被捕。
當地警方表示，只讀到小學五年級的納亞克向他在婚戀網站上認識的女子謊稱，自己是醫生、工程師或土木承包商，然後跟她們結婚。其中4名妻子還跟他生了孩子。
納亞克甚至在圖馬庫魯設立了一家假診所，並僱用了一名護士來證明自己是一名醫生。然而，他的英文太差，讓他的許多目標起了疑心，拒絕了他的求婚。
他的軟體工程師妻子指他騷擾她，要她出錢幫他開診所，並在她拒絕後，偷了她的珠寶和現金逃跑。
由於納亞克多數的妻子都是經濟獨立的專業人士，她們害怕丟臉和社會污名，所以沒有提出投訴。
除此之外，納亞克的父親也報案指他謀殺未遂。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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